Норвежские СМИ - о ситуации с гимном РФ: "Это скандал и цирк!"

Эксперт телеканала NRK Ула Лунде осудил ошибку организаторов церемонии награждения мужской сборной России после победы в эстафете на чемпионате мира в австрийском Хохфильцене. Во время церемонии награждения вместо гимна РФ организаторы включили "Патриотическую песню" Михаила Глинки, которая использовалась в качестве гимна с 1990 по 2001 год. После этого телекомментатор Дмитрий Губерниев появился на сцене, взял микрофон у ведущего и поднес его российским биатлонистам.
– История с гимном России... Ни на одном чемпионате мира я не видел ничего подобного, - написал в своем блоге Лунде. – Невероятно, что у организаторов соревнования не оказалось российского гимна. Это скандал!
Во время неловкой паузы, вызванной ошибкой организаторов, на сцену выбежал российский телекомментатор. Он дал микрофон биатлонистам сборной России, которые начали петь гимн. Зрители в первых рядах начали подпевать спортсменам, в то время как Губерниев зажигал толпу, размахивая руками. Это было похоже на цирк на сцене.
Как бы там ни было, Алексею Волкову, Максиму Цветкову, Антону Бабикову и Антону Шипулину не стоит начинать карьеру певцов после завершения спортивной карьеры.
Организаторы ЧМ оштрафуют виновных в ошибке с гимном России //
Дмитрий Губерниев: "Гимн спели дружно, потому что хором руководил я" //
Дмитрий Губерниев: "Не надо раздувать из истории с гимном скандал"
Don Miguel
С гимнами постоянно что-то происходит. То их не играют, то не во время, то не тот. У меня такое было раз пять, ждешь поднятие/опускание влага соревнований, стоишь возле флага, а гимна нет. Все махают ручками, грозят кулаками в адрес организаторов, а его, гимна... нет. Поднимали/опускал флаг без гимна. Не знаю , были ли "политические решения" в адрес организаторов, нам, кто был у флага, это было пофиг.
14:49
MVD1969
"Как бы там ни было, Алексею Волкову, Максиму Цветкову, Антону Бабикову и Антону Шипулину не стоит начинать карьеру певцов после завершения спортивной карьеры." Как бы то ни было, журналисту, который написал эту ахинею, не стоит дальше писать. Если организаторы не способны подготовить запись, то гимн приходится исполнять тому, кто заслужил его исполнения. Губерниев все правильно сделал, а сравнивать это с цирком могут только неудачники.
14:39
maximalist
Фуркад - Логинов, Фуркад - Шипулин, дисквалификация Глазыриной, перепутали Гимн, мат при стрельбе в женской эстафете, который кстати является административным нарушением (интересно оштрафуют Акимову или нет). Не слишком ли много случайностей. Самый скандальный ЧМ. Скандалить бессмысленно, но и забывать нельзя. Фуркад умышленно сделал все. Тот, кто готовил Гимн тоже, просто подставил организаторов. СПРАВЕДЛИВО ШТРАФ КАЖДОМУ РОССИЯНИНУ С ОРГАНИЗАТОРОВ!
14:37
nau043
Губерниев - это городской сумасшедший.....самопиарщик!
14:36
RW.irk
Лунде с Губером в хороших отношениях, еси че.
14:26
Kostromich
Цирк - это "чистые" норги (до недавнего времени), это "чистый" Фуркад, это "чистая" Дальмайер (а ранее - Нойнер). Конечно, не пойман - не вор. Но кто ж его знает как там на самом деле всё обстоит - может и пойманы? может им разрешено больше чем остальным, а может и не ловят их вовсе? Как в спорт пришли деньги - чистый спорт закончился.
14:22
gan75
Зависть в каждой фразе норвежских "журналистов"
14:21
эстонский армеец
Надо наказывать за такое отношение к стране - такие вещи не случаются с другими странами, только с Россией(уже несколько раз).Выражаясь грубо - австриякам "морду набить".
14:20
Levbereg
Это не цирк. Цирк, это когда спортсмена становятся инвалиды по астматической болезни). Это и есть спортивный Патриотизм. И Губерниев поступил профессионально, как журналист. А также сильно, как патриот страны! Западным толерантам этого увы не понять.
14:07