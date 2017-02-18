Дмитрий Губерниев: "Не надо раздувать из истории с гимном скандал"

Телекомментатор Дмитрий Губерниев спокойно отреагировал на инцидент с гимном во время церемонии награждения сборной России, которая завоевала золото в эстаафете на чемпионате мира, перадает из Хохфильцена спецкор "СЭ" Владимир ИВАНОВ. Вместо нынешнего гимна заиграла "Патриотическая песня" Михаила Глинки, использовавшаяся в качестве гимна с 1990 по 2001 год.

В результате к российским спортсменам подбежал с микрофоном Губерниев и вместе с ними под свое дирижирование исполнил гимн. После этого организаторы все же включили современный гимн России.

- Не надо раздувать из этой истории скандал, - отметил Губериниев. - Наоборот, благодаря организаторам мы сначала сами спели гимн, а потом еще и послушали его. Все получилось просто замечательно. Тем более сами организаторы уже 1000 раз извинились. И если бы не этот случай, как бы узнали, что у нас такая блестящая музыкальная команда?