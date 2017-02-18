22:07 | БИАТЛОН

Дмитрий Губерниев: "Не надо раздувать из истории с гимном скандал"

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Телекомментатор Дмитрий Губерниев спокойно отреагировал на инцидент с гимном во время церемонии награждения сборной России, которая завоевала золото в эстаафете на чемпионате мира, перадает из Хохфильцена спецкор "СЭ" Владимир ИВАНОВ. Вместо нынешнего гимна заиграла "Патриотическая песня" Михаила Глинки, использовавшаяся в качестве гимна с 1990 по 2001 год.

В результате к российским спортсменам подбежал с микрофоном Губерниев и вместе с ними под свое дирижирование исполнил гимн. После этого организаторы все же включили современный гимн России.

- Не надо раздувать из этой истории скандал, - отметил Губериниев. - Наоборот, благодаря организаторам мы сначала сами спели гимн, а потом еще и послушали его. Все получилось просто замечательно. Тем более сами организаторы уже 1000 раз извинились. И если бы не этот случай, как бы узнали, что у нас такая блестящая музыкальная команда?

 

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КОММЕНТАРИИ (2)
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A_e_Ch

Они перед кем извинились? Перед этим дурачком? Лично я ему таких полномочий не предоставлял. То, что произошло, очень серьёзно, сродни оскорблению Государственного Флага (в большинстве стран уголовно наказуемое преступление). Атут втихушу какому-то клоуну принесли 1000 извинений в кулуарах.

23:25

Don Miguel

Скандал был в Польше, в австриях скандалов быть не может!

22:42

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