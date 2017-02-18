На чемпионате мира по биатлону перепутали гимн России

На церемонии награждения мужской эстафетной гонки на чемпионате мира в Хохфильцене организаторы турнира по ошибке включили старый гимн России. Вместо нынешнего гимна сначала заиграла "Патриотическая песня" Михаила Глинки, использовавшаяся в качестве гимна с 1990 по 2001 год.

В результате к российским спортсменам подбежал с микрофоном известный комментатор Дмитрий Губерниев, после чего сами биатлонисты исполнили гимн. После этого организаторы все же включили современный гимн России, передает спецкор "СЭ" Владимир ИВАНОВ.

Напомним, Алексей Волков, Максим Цветков, Антон Бабиков и Антон Шипулин завоевали золотые медали в эстафетной гонке. Российские спортсмены в общей сложности потратили три дополнительных патрона и обошли ближайших преследователей – французов – на 5,8 секунды.