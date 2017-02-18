На чемпионате мира по биатлону перепутали гимн России

На церемонии награждения мужской эстафетной гонки на чемпионате мира в Хохфильцене организаторы турнира по ошибке включили старый гимн России. Вместо нынешнего гимна сначала заиграла "Патриотическая песня" Михаила Глинки, использовавшаяся в качестве гимна с 1990 по 2001 год.
В результате к российским спортсменам подбежал с микрофоном известный комментатор Дмитрий Губерниев, после чего сами биатлонисты исполнили гимн. После этого организаторы все же включили современный гимн России, передает спецкор "СЭ" Владимир ИВАНОВ.
Напомним, Алексей Волков, Максим Цветков, Антон Бабиков и Антон Шипулин завоевали золотые медали в эстафетной гонке. Российские спортсмены в общей сложности потратили три дополнительных патрона и обошли ближайших преследователей – французов – на 5,8 секунды.
Гимн 🇷🇺нашли!!! pic.twitter.com/UHDdnMHgpO– Olympic Russia (@Olympic_Russia) February 18, 2017
FukelV
Шо? Опять?
22:06
Тропическая гемангиома Мовсисяна
австрийское деревенское быдло перепило шнапса))) хорошо хоть не лебединое озеро поставили))) от музыки Глинки блевать тянет, ибо она ассоциируется с алкашом ельциным, которого черти сварили в отдельном котле)))
21:50
PallMall
То что гимн перепутали - это косяк наших чиновников. Они должны были заранее подойти к организаторам и проверить, какой гимн будет играть.
21:50
Один человек
Поэтому надо обязательно провести ЧМ-21 в Тюмени и показывать только наших. А кто победил, из интернета узнают))
21:47
shu111
Ну так и трансляция заключительного отрезка эстафеты - это просто безобразие.
21:42
redgy
Ну хорошо что не из Бората..)
21:41
maradona84
Вот почему в Монако, когда шампанское в клубе заказываешь, гимн ставят правильный, а на ЧМ по биатлону нет ?
21:39
Arkadiy1976
А этому, охраннику с большим оралом, как всегда больше всех надо. Опять выслужиться захотел.
21:38
UrodbI (Pa3baHeH Docpo4Ho)
а мне песнь нравится гораздо больше. им, видимо, тоже.
21:36