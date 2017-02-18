Дмитрий Губерниев: "Гимн спели дружно, потому что хором руководил я"

Во время церемонии награждения победителей мужской эстафеты на чемпионате мира в Хохфильцене известный комментатор Дмитрий Губерниев, услышав вместо гимна России "Патриотическую песню" Глинки, не растерялся и организовал исполнение гимна нашими биатлонистами.

– Как получилось, что вы спели гимн?

– Я вел репортаж. Вместо современного российского гимна зазвучала "Патриотическая песня" Глинки. Естественно, надо было что-то делать, поскольку наш девиз – "или грудь в крестах, или голова в кустах". Объясняю организатору: "Не то звучит!" Побежали искать кого-то, чтобы включить правильный гимн. Я силой забрал микрофон, и принял единственное правильное решение – отдать его нашим парням. И сам рядом с ними встал. Мы вместе пели, я дирижировал.

– Хорошо вышло, дружно?

– Пели дружно, что естественно, если хором руководит такой дирижер, как я. Не могло быть иначе. Всегда мечтал дирижировать каким-нибудь приличным оркестром, но у меня нет соответствующего образования. Поэтому спел с ребятами. Они – большие молодцы. Считаю, что поступил абсолютно правильно, потому что с нами и весь стадион пел, за что я получил огромную благодарность от организаторов. Я совершенно не держу зла на австрийцев, они большие молодцы.

Фактически, вместо одного раза мы услышали российский гимн дважды, что как нельзя лучше характеризует сегодняшнюю победу. Спасибо нашим парням за то, что они подарили нам всем такую возможность. И вся наша команда сработала профессионально, и все получилось блестяще! (Андрей МУРНИК)