22:48 | БИАТЛОН

Организаторы ЧМ оштрафуют виновных в ошибке с гимном России

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Организаторы чемпионата мира по биатлону оштрафуют виновных в ошибке с гимном России во время церемонии награждения призеров эстафеты. Об этом сообщил глава организационного комитета турнира Франц Бергер.

- Приношу извинения за эту ошибку. Команда, которая отвечала за проведение церемонии награждения, не проверила, правильный ли гимн она выбрала, - цитирует ТАСС Бергера. -За это они понесут достаточно строгое наказание - будут оштрафованы. У нас контракт с этой командой, и когда мы будем с ними расплачиваться, то вычтем часть денег из их гонорара.

Напомним, вместо нынешнего гимна сначала заиграла "Патриотическая песня" Михаила Глинки, использовавшаяся в качестве гимна с 1990 по 2001 год. В результате к российским спортсменам подбежал с микрофоном известный телекомментатор Дмитрий Губерниев и вместе с российскими биатлонистами под свою аранжировку исполнил гимн. После этого организаторы все же включили современный гимн России.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/4035865

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КОММЕНТАРИИ (3)
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LTZ

Опять устроители напутали гимн, до этого на хоккее с мячом и на гимнастике. 3 раза за первые полтора месяца. А заговора, заговора же нет)

23:34

EdVVard

Дима исправил же. Дайте Диме их бабки ))

23:27

A_e_Ch

Теперь мягко стелят. Лишить Австрию права проведения соревнований в будущем!

23:02

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