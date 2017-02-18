Организаторы ЧМ оштрафуют виновных в ошибке с гимном России

Организаторы чемпионата мира по биатлону оштрафуют виновных в ошибке с гимном России во время церемонии награждения призеров эстафеты. Об этом сообщил глава организационного комитета турнира Франц Бергер.

- Приношу извинения за эту ошибку. Команда, которая отвечала за проведение церемонии награждения, не проверила, правильный ли гимн она выбрала, - цитирует ТАСС Бергера. -За это они понесут достаточно строгое наказание - будут оштрафованы. У нас контракт с этой командой, и когда мы будем с ними расплачиваться, то вычтем часть денег из их гонорара.

Напомним, вместо нынешнего гимна сначала заиграла "Патриотическая песня" Михаила Глинки, использовавшаяся в качестве гимна с 1990 по 2001 год. В результате к российским спортсменам подбежал с микрофоном известный телекомментатор Дмитрий Губерниев и вместе с российскими биатлонистами под свою аранжировку исполнил гимн. После этого организаторы все же включили современный гимн России.