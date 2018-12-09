Мартен Фуркад: "Объяснений нет"

Семикратный обладатель Кубка мира Мартен Фуркад не может объяснить, почему оказался в кризисе на старте сезона. Он был 24-м в спринте на этапе Кубка мира в Поклюке, а в гонке преследования сошел с дистанции после четвертого огневого рубежа, когда стало ясно, что не сможет бороться за высокие места.

– Когда все работает не так, как ожидалось, нужно сохранять твердость и продолжать в том же духе, держась своего курса. Объяснений нет, – написал в своем Инстаграме Фуркад. – Увидимся на следующей неделе.