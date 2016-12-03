Мари Дорен-Абер: "В гонке преследования будет хороший бой"

Француженка Мари Дорен-Абер осталась довольна своим выступлением в спринте на этапе Кубка мира в Эстерсунде. Она рассчитывает как можно стабильнее пройти сезон.
– В этом году я хорошо провела подготовку, – цитирует официальный сайт IBU Дорен-Абер. – Буду стараться не отставать по ходу всего сезона. Он очень длинный. А моя главная цель – Олимпиада-2018. Что касается завтрашней гонки преследования, то это будет хороший бой. Я постараюсь сосредоточиться на своей гонке.
maximalist
Всему тренерскому штабу женской сборной НЕОБХОДИМО посмотреть советский мультик про дядю Степу. А ИМЕННО ЭТОТ МОМЕНТ, КОГДА ДЯДЯ СТЕПА, КАК СТОЯЧЕГО, ОБХОДИТ КОРТКОНОЖКУ В КРАСНОМ КОСТЮМЕ. В ЭТОТ МОМЕНТ ЗВУЧАТ ЗОЛОТЫЕ СЛОВА: "В РАЗГОВОР ВМЕШАЛАСЬ МАМА. ЭТИ НОГИ У ДИНАМО. И ОЧЕНЬ ЖАЛЬ, ЧТО НАШ "СПАРТАК" НЕ ОБГОНИТ ИХ НИКАК!!!" ЭТИМ ВСЕ СКАЗАНО.
17:08