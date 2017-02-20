12:32 | БИАТЛОН

Максим Цветков: "После исполнения гимна РФ мне написали, что я плохо пою"

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Максим Цветков отметил, что ему будут припоминать исполнение гимна РФ во время церемонии награждения сборной России после победы в эстафете на чемпионате мира в австрийском Хохфильцене. Во время церемонии награждения вместо гимна РФ организаторы включили "Патриотическую песню" Михаила Глинки, которая использовалась в качестве гимна с 1990 по 2001 год. После этого известный телекомментатор Дмитрий Губерниев выбежал на сцену, взял микрофон у ведущего и поднес его российским биатлонистам, которые исполнили гимн страны.

– Что буду вспоминать – гонку или пение? Как гимн пел, точнее мне это будут припоминать, – сказал в ходе специального репортажа Цветков. – Не получил положительных отзывов, мне писали, что я плохо пою.

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Материалы REN-TV

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КОММЕНТАРИИ (1)
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мечта***

Максим, ты молодец с ребятами нашими, не растерялись, спели Гимн страны, все получилось замечательно!!!!! А кому не понравилось, пусть в консерваторию пойдут слушать музыку)))))

13:08

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