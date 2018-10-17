Кузьмина станет послом юниорского чемпионата мира

Словацкая биатлонистка российского происхождения Анастасия Кузьмина будет послом юниорского чемпионата мира. Об этом сообщает Твиттер международного союза биатлонистов (IBU).

Турнир пройдет в 2019 году в словацком Осрблье с 28 января по 3 февраля. 34-летняя Анастасия Кузьмина - трехкратная олимпийская чемпионка, двукратная чемпионка Европы, призер чемпионатов мира.