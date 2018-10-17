17:51 | Биатлон

Кузьмина станет послом юниорского чемпионата мира

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Словацкая биатлонистка российского происхождения Анастасия Кузьмина будет послом юниорского чемпионата мира. Об этом сообщает Твиттер международного союза биатлонистов (IBU).

Турнир пройдет в 2019 году в словацком Осрблье с 28 января по 3 февраля. 34-летняя Анастасия Кузьмина - трехкратная олимпийская чемпионка, двукратная чемпионка Европы, призер чемпионатов мира.

 

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