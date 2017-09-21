Кристина Резцова победила в индивидуальной гонке на чемпионате России по летнему биатлону

Кристина Резцова выиграла индивидуальную гонку на чемпионате России по летнему биатлону в Чайковском. Она преодолела дистанцию 15 километров за 47.17,4, допустив два промаха.

Второй стала Наталья Гербулова, третий результат показала Екатерина Юрлова-Перхт.

Чемпионат России по летнему биатлону

Индивидуальная гонка

Женщины

1. Кристина Резцова (ХМАО-Югра) – 47.17,4 (2)

2. Наталья Гербулова (Красноярский край) +9,0 (1)

3. Екатерина Юрлова-Перхт (Санкт-Петербург) +25,3 (2)

4. Валентина Телицина (Удмуртская Республика) +34,2 (2)

4. Виктория Сливко (Тюменская область) +34,2 (0)

6. Ольга Подчуфарова (Москва) +37,7 (2)

7. Дарья Виролайнен (ХМАО-Югра) +1.12,8 (3)

8. Екатерина Шумилова (ХМАО-Югра) +1.46,6 (2)

9. Наталья Ушкина (Республика Мордовия) +1.51,5 (2)

10. Лариса Куклина (ЯНАО) +1.53,0 (3)