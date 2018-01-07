Кайшева выиграла спринт на этапе Кубка IBU, Услугина - вторая

Россиянка Ульяна Кайшева выиграла спринт на этапе Кубка IBU в Брезно-Осрбли. Второй стала ее соотечественница Ирина Услугина. Замкнула тройку немка Каролин Хорхлер.
Вчера Кайшева на этом же этапе также стала победителем спринта. Она уверенно лидирует в общем зачете Кубка IBU. Хорхлер идет на втором месте, Услугина - на третьем.
Брезно-Осрбли (Словакия)
Кубок IBU
Женщины
Спринт 7,5 км
1. КАЙШЕВА (Россия) - 20.20,3 (0 шт. кругов)
2. УСЛУГИНА (Россия) - отставание 1,3 (0)
3. К. Хорхлер (Германия) - 1,6 (0)
4. Николайсен (Норвегия) - 1,7 (0)
5. Куммер (Германия) - 23,3 (0)
6. Н. Хорхлер (Германия) - 28,3 (0)...
11. ЗАГОРУЙКО (Россия) - 45,1 (1)...
16. МОРОЗОВА (Россия) - 58,3 (1)...
27. РЕЗЦОВА (Россия) - 1.28,2 (3)...
29. ВАСНЕЦОВА (Россия) - 1.31,6 (2)
Дополнительная информация
http://winter.sport-express.ru/biathlon/ibucup/2017-2018/ratings/
Джон....Сильвер
А наши всегда славятся победителями второсортных турниров и преподносят это с гордостью!
13:35
Гаттузо Крут!!!!!!#!
Странно это все. Тут и стреляют наши хорошо и бегут и Хорхлеров всяких обгоняют, но та же Хорхлер попадет в основную команду на КМ и будет бороться за десятку, а наши за 30+ места.
13:31