Кайшева выиграла спринт на этапе Кубка IBU, Услугина - вторая

Россиянка Ульяна Кайшева выиграла спринт на этапе Кубка IBU в Брезно-Осрбли. Второй стала ее соотечественница Ирина Услугина. Замкнула тройку немка Каролин Хорхлер.

Вчера Кайшева на этом же этапе также стала победителем спринта. Она уверенно лидирует в общем зачете Кубка IBU. Хорхлер идет на втором месте, Услугина - на третьем.

Брезно-Осрбли (Словакия)

Кубок IBU

Женщины

Спринт 7,5 км

1. КАЙШЕВА (Россия) - 20.20,3 (0 шт. кругов)

2. УСЛУГИНА (Россия) - отставание 1,3 (0)

3. К. Хорхлер (Германия) - 1,6 (0)

4. Николайсен (Норвегия) - 1,7 (0)

5. Куммер (Германия) - 23,3 (0)

6. Н. Хорхлер (Германия) - 28,3 (0)...

11. ЗАГОРУЙКО (Россия) - 45,1 (1)...

16. МОРОЗОВА (Россия) - 58,3 (1)...

27. РЕЗЦОВА (Россия) - 1.28,2 (3)...

29. ВАСНЕЦОВА (Россия) - 1.31,6 (2)