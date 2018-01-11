Иван Черезов: "У Ульяны Кайшевой выпал диоптр, и она стреляла без него"

Трехкратный чемпион мира и двукратный призер Олимпийских игр, руководитель спортивных проектов концерна "Калашников" Иван Черезов прокомментировал выступление Ульяны Кайшевой в индивидуальной гонке пятого этапа Кубка мира в Рупольдинге. Результаты и подробности гонки - здесь.

- Сегодня был неприятный инцидент с Ульяной Кайшевой, - заметил Черезов. - Первый рубеж она прошла чисто, на втором диоптр по ходу дистанции раскрутился, и она стреляла без него. Психологическ это нашу спортсменку подбило. Три штрафа, на следующем рубеже два и на последнем – один. В итоге шесть. Это была одна из главных гонок, которая определяла ее попадание на Олимпийские игры. Ей давали шанс. И вот такая техническая проблема не позволила ей показать свой максимум. Но она показала лучшую скорость среди нашей команды. У нее были все шансы великолепно выступить. Надеемся на то, что тренеры примут это во внимание и дадут ей шанс выступить на следующих гонках.