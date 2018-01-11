Иван Черезов: "У Ульяны Кайшевой выпал диоптр, и она стреляла без него"

Трехкратный чемпион мира и двукратный призер Олимпийских игр, руководитель спортивных проектов концерна "Калашников" Иван Черезов прокомментировал выступление Ульяны Кайшевой в индивидуальной гонке пятого этапа Кубка мира в Рупольдинге. Результаты и подробности гонки - здесь.
- Сегодня был неприятный инцидент с Ульяной Кайшевой, - заметил Черезов. - Первый рубеж она прошла чисто, на втором диоптр по ходу дистанции раскрутился, и она стреляла без него. Психологическ это нашу спортсменку подбило. Три штрафа, на следующем рубеже два и на последнем – один. В итоге шесть. Это была одна из главных гонок, которая определяла ее попадание на Олимпийские игры. Ей давали шанс. И вот такая техническая проблема не позволила ей показать свой максимум. Но она показала лучшую скорость среди нашей команды. У нее были все шансы великолепно выступить. Надеемся на то, что тренеры примут это во внимание и дадут ей шанс выступить на следующих гонках.
Непорочный как ТИ
враги открутили диоптр, чтоб этим тюменским рожам икалось бесконечно!
21:27 11 января
Братчанин
Может, это ей конкурентки подстроили? Криволайнен, например...
20:58 11 января
Урфин_Я
ivradm Вы не поверите, но они одногодки. _______ Поверю, я как раз об этом!))) К счастью, потерять не успели не ту и не другую ещё! Но запасу по времени уже почти не остается, надо заниматься ими здесь и сейчас
20:29 11 января
maksimalist
Шизофрения Коновала впечатляет. Если Миронова успешно выступит на Кубк IBU, мы рассмотрим вопрос по ее участию в Олимпиаде. То, что Кайшева - лидер Кубка IBU, имеет один шанс попасть на Олимпиаду в зависимости от индивидуальной гонки несправедливо. У Кайшевой 5 побед и подиум, у Мироновой - ни одной и она имеет шанс по кубку IBU, а Кайшева - нет. Хватит это терпеть!!! Все, кто разбирается в биатлоне, понимают, что ее запихивают в индивидуальную гонку, где она не сильна, как и Шипулин, чтобы слить. Так зачем еще прицел сбивать. Что за подставы? Кто в команде отвечает за оружие? Морально расстрелять!!! Только подтвердил, что Тюменский обком существует и на примере Мироновой и Кайшевой это вопиюще видно. Почему за победу Мироновой на Кубке IBU ее будут рассматривать на Олимпиаду, а Кайшеву - нет? Кто так велел?! ПРО ВИРОЛАЙНЕН И ПРИЦЕЛ НИЧЕГО НЕ ГОВРИЛ! Считаю, что в эстафете Кайшева должна заменить именно Сливко. С Кайшевой лично не знаком. По одной индивидуальной гонке судят только ярые сторонники Тюменского обкома или люди, которые ничего не смыслят в биатлоне. Что лучше? Пусть Ульяна уйдет выступать за другую команду и начнет выигрывать медали ИЛИ ОНА БУДЕТ ВЫИГРЫВАТЬ ИХ ДЛЯ РОССИИ?! Опомнитесь, пока не поздно...
20:28 11 января
NOVZODUM NAMREBUG
Как офицер советско--российской армии /в запасе/ и есс-но знающий, что такое ДИОПТР , НО!!!!!!! ЛЮТО ненавидящий губершл--кравцовский вид спорта /из--за тупых начальников==тренеров==комментаторов/, так и хочу прикольнуться... ""УЛЯ"", чтобы больше "диоптр" не "выпадал", вместо стрингов надевай совдеповские х/б рейтузы.....
20:02 11 января
ivradm
Урфин_Я Вы не поверите, но они одногодки.
19:57 11 января
Урфин_Я
ivradm Нет, уже поздно, девочка перезрела, Миронову еще спасти можно ___ Для начала может глянете скока ей и сколько Мироновой?! )))
19:39 11 января
Урфин_Я
Лучшая по скорости из наших, и могу спорить, шла не на крейсерской 3 последних круга... Как она может стрелять - в протоколах КИБУ! Если ТШ не последние твари, то в эстафете отдадут этап ей, и в Антхольц возьмут, т.к. просто не видно, а на кого собственно менять-то???
19:38 11 января
ivradm
Нет, уже поздно, девочка перезрела, Миронову еще спасти можно, но судя по тому, что со стрельбой у нее уже года три проблемы и всем пофиг, то печалько кругом
19:36 11 января
Доктор со стажем
Завтра винтовку потеряет....
19:35 11 января
rusfed 2.0
Проклятье Рогозина )
19:29 11 января
tryam
какая скорость..что чешет...на 10 секйнд лучше на такой дистанции? при том что она стрелять не умеет..у нее вечный мандраж..
19:23 11 января
Serenky25
Вчера потерялся темляк. Сегодня диоптр. Завтра АЗэ упадет..(((:
19:20 11 января
defender_8
Создаётся впечатление, что Ваня - собиратель потерянных вещей. Вчера он тоже что-то подобрал.
19:12 11 января
Bache Gabrielsen
Ижевская винтовка ?
19:12 11 января