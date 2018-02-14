IBU сохранил этап Кубка мира-2017/18 в Тюмени

Международный союз биатлонистов (IBU) принял решение провести девятый этап Кубка мира-2017/18 в Тюмени, как и планировалось изначально, сообщает официальный сайт организации. Этап должен пройти с 22 по 25 марта.

Кроме того, этапы Кубка IBU в Увате и Ханты-Мансийске также не будут перенесены.

В 2016 году Ричард Макларен представил доклад об итогах расследования обвинений в допинговых махинациях на Олимпийских играх 2014 года в Сочи. После этого исполком ВАДА рекомендовал Международному олимпийскому комитету, Международному паралимпийскому комитету и всем международным спортивным федерациям отстранить российских спортсменов от участия в своих соревнованиях. Также МОК призвал международные федерации по зимним видам спорта заморозить подготовку к международным соревнованиям в России. Из-за этого был перенесен тюменский этап Кубка мира в прошлом сезоне, а также город лишился права проведения чемпионата мира-2021. В пресс-релизе IBU отмечается, что решения были приняты, поскольку ситуация на тот момент была достаточно спорной и непредсказуемой.