IBU проведет внеочередной конгресс для внесения изменений в антидопинговые правила

Международный союз биатлонистов (IBU) до 9 февраля проведет внеочередной конгресс организации для внесения изменений в антидопинговые правила. Ранее биатлонисты по инициативе двукратного олимпийского чемпиона Мартена Фуркада выдвинули в адрес IBU ряд требований. Все они были изложены в письме, под которым подписалось порядка 170 спортсменов.

В документе содержатся призывы не пускать на Олимпийские игры и чемпионаты мира биатлонистов с допинговыми историями, отстранить подозреваемых в нарушении антидопинговых правил, сократить квоты для попавшихся на допинге стран, существенно увеличить штрафы за нарушение антидопинговых правил для спортсменов и федераций.

- Исполком IBU полностью понимает и поддерживает инициативу спортсменов ужесточить антидопинговые правила по отношению к федерациям и отдельным спортсменам, - сообщили ТАСС в пресс-службе IBU. - Чтобы внести изменения в правила как можно скорее, исполком IBU проведет внеочередной конгресс для одобрения изменений правил перед чемпионатом мира 2017 года в Хохфильцене.

В субботу по итогам заседания исполкома пресс-служба IBU сообщила, что к коллективному письму биатлонистов отнеслись со всей серьезностью: их замечания по вопросам допинга будут переданы в юридический отдел, который выработает соответствующие предложения, направит их для утверждения на исполкоме, и они могут быть приняты на плановом конгрессе IBU через полтора года.

Столь длительная процедура вызвала негодование ряда ведущих биатлонистов мира, и они в резкой форме не согласились с затягиванием решения по данному вопросу. Также по итогам субботнего заседания исполкома было принято решение оправдать 22 из 29 российских биатлонистов, подозревавшихся в нарушении антидопинговых правил. В отношении оставшихся семи расследование продолжится.