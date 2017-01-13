Глазырина, Подчуфарова, Акимова, Кайшева и Услугина выступят в спринте в Рупольдинге

Определен состав женской сборной России на спринтерскую гонку на этапе Кубка мира в Рупольдинге, которая состоится 14 января и начнется в 16:45 по московскому времени. Первой из россиянок стартует Екатерина Глазырина, которая получила 12-й номер.

Ольга Подчуфарова стартует 25-й, Татьяна Акимова - 28-й, Ульяна Кайшева - 83-й. Ирина Услугина закрывает стартовый список под 105-м номером.