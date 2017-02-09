Евгений Редькин: "От души аплодирую французам за их извинения"

Олимпийский чемпион Евгений Редькин прокомментировал извинения Французской федерации биатлона за слова Мартена Фуркада в адрес Александра Логинова. Француз выражал недовольство тем, что российский спортсмен выступает на международных стартах, отбыв дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил.

– Считаю, что французы молодцы, – сказал Редькин. – Парня чуть-чуть занесло, и хорошо, что Федерация биатлона Франции его поправила. Их федерация оказывает очень серьезное влияние на спортсменов, потому что у них в большей степени не государственное финансирование, а спонсорское. Плюс сама федерация вкладывает деньги. Честно говоря, был удивлен такому развитию событий, поскольку полагал, что кто-то из федерации подзуживает Фуркада, чтобы он говорил все эти гадости. А оказалось, что это было его личное мнение. Каждый должен заниматься своим делом, а задача спортсмена – выступать.

Мы видели, что пошел какой-то перегиб. Фуркад, конечно, славный парень. Сильный, крепкий. Я им восхищаюсь. Но даже более великий биатлонист – Бьорндален, который в десять раз заслуженнее, не позволяет себе оскорблять своего товарища по ремеслу. Мы ведь знаем, что все спортсмены небезупречны. Все что-то где-то едят. Кто-то съел что-то не то и был за это наказан. Поэтому французы – молодцы. Я от души аплодирую им за этот поступок. Красавцы. Я даже загордился ими, ведь они чем-то близки нам по духу. Они признали, что их парень был не прав. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)