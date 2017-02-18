Эмиль Хегле Свендсен: "Лыжи работали ужасающе"

Норвежец Эмиль Хегле Свендсен выразил разочарование выступлением сборной в эстафете на чемпионате мира в Хохфильцене. Норвегия заняла восьмое место, допустив восемь промахов и зайдя на один штрафной круг.

– Все мы были далеки от тех позиций, за которые должны бороться, – цитирует VG Свендсена. – Мы были беззащитны, сегодня это стало очевидно. Мне лично лыжня давалась тяжело. К счастью, промахнулся только раз, но ощущал, что лыжи не едут. Не удавалось навязать борьбу, все видели, что лыжи работали ужасающе.