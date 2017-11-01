Екатерина Юрлова: "Я самостоятельно работаю дома, чтобы иметь возможность побыть с ребенком"

Российская биатлонистка Екатерина Юрлова рассказала о том, что 13 ноября она присоединится к команде. В данный момент спортсменка занимается по индивидуальной программе. Они призналась, что готовиться к сезону в одиночку ей сложнее.

- Совместно с тренерским штабом и руководством Союза биатлонистов России мы приняли решение, что какое-то время я самостоятельно поработаю дома, чтобы иметь возможность подольше побыть с ребенком, а 13 ноября присоединюсь к команде, - цитирует "Р-Спорт" Юрлову. - Ребенок – это основная причина. Не думаю, что у меня будет возможность часто выбираться домой по ходу сезона. А возить дочку с собой по соревнованиям мне не кажется правильным.

Когда постоянно находишься в команде, это постоянный контакт с тренерами сборной, они постоянно тебя видят, видят, что ты делаешь, имеют представление о том, что ты собой представляешь, чего от тебя можно ждать. Помимо этого происходит постоянный видеоанализ тренировочной работы со стороны научной бригады, и ты всегда можешь увидеть все недочеты собственной техники. Когда тренируешься в одиночку, всех этих возможностей нет.