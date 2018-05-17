Драчев обвинил конкурента в давлении на регионы

Кандидат на пост президента Союза биатлонистов России Владимир Драчев обнародовал документы, в которых утверждается, что один из его соперников – Дмитрий Алексашин – оказывал давление при выборе кандидатов на конференцию СБР от Алтайского края.

"Несколько дней ко мне поступили копии вот этих документов из Республики Алтай, – отметил Драчев. – Для биатлона это, кстати, важный регион. – Достаточно сказать что там находится Симинский перевал, место, где готовились наши олимпийские чемпионы – начиная от Барнашова и заканчивая Сергеем Тарасовым. Так вот там прошло собрание региональной федерации биатлона и был выдвинут делегат на конференцию СБР. Что не устроило вице-президента СБР и кандидата в Президенты Дмитрия Алексашина – мне судить трудно.

Возможно, он хотел видеть от региона более лояльного представителя. Сказать могу лишь одно – суть его претензий к Алтаю совершенно абсурдна, а сам факт давления просто возмутителен. Такое впечатление, что человек застрял в 90-х годах, притом где-то в криминальных кругах. Разбираться с этим документом я намерен и как участник конференции и как депутат Госдумы. Против таких методов руководства отечественным биатлоном я буду решительно бороться".

Выборы президента СБР пройдут на конференции организации 18 мая в Тюмени. Помимо Драчева и Алексашина, на пост главы СБР претендует Виктор Майгуров. (Дмитрий СОМОВ)