Домрачева стала послом Европейских игр-2019

Четырехкратная олимпийская чемпионка по биатлону Дарья Домрачева стала "Звездным послом Европейских игр 2019 года", сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу турнира. Церемония присвоения звания 31-летней бывшей спортсменке состоялась в штаб-квартире Национального олимпийского комитета Белоруссии. Миссия послов Европейских игр 2019 года заключается в информировании широкой аудитории о турнире по своим коммуникационным каналам, поддержании и укреплении бренда соревнования через свои достижения, успехи и репутацию в спортивной сфере.

- Вместе со своими коллегами я буду помогать всему миру узнать о Европейских играх. Я уверена, что соревнования пройдут на высоком уровне, а в Минске зажгутся новые звезды спорта. Турнир внесет весомый вклад в популяризацию нашей страны, - сказала Домрачева.

Белорусская биатлонистка завершила карьеру по окончании сезона-2017/18.

Вторые Европейские игры пройдут в Минске с 21 по 30 июня 2019 года.