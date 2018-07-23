Домрачева попала в ДТП в Минске. Фото

Четырехкратная олимпийская чемпионка по биатлону Дарья Домрачева попала в ДТП в Минске, сообщает белорусское Еврорадио. Спортсменка попыталась заехать во двор в центре города, однако наткнулась на дорожный столбик, об установке которого она не знала.

Сообщается, что Домрачева попала в аварию на автомобиле, подаренном в 2012 году Федерацией биатлона Беларуси.