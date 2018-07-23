Домрачева попала в ДТП в Минске. Фото

Четырехкратная олимпийская чемпионка по биатлону Дарья Домрачева попала в ДТП в Минске, сообщает белорусское Еврорадио. Спортсменка попыталась заехать во двор в центре города, однако наткнулась на дорожный столбик, об установке которого она не знала.
Сообщается, что Домрачева попала в аварию на автомобиле, подаренном в 2012 году Федерацией биатлона Беларуси.
Дарья Домрачева попала в автоаварию в центре Минска. Фото https://t.co/aMvxUuAHjK– Еврорадио (@euroradio_ru) 23 июля 2018 г.
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https://euroradio.fm/ru/domracheva-popala-v-dtp-kogda-pytalas-zaehat-vo-dvor-centralnogo-foto