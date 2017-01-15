Дмитрий Малышко: "Больше переживал за "лежку", а получилось наоборот"

Российский биатлонист Дмитрий Малышко прокомментировал свое выступление в гонке преследования на этапе Кубка мира в Рупольдинге. Малышко опустился с шестой на 14-ю позицию. Победу одержал Мартен Фуркад.

– Гонка получилась удачной, если не считать последнего рубежа, - сказал Малышко. – Изначально я больше переживал за стрельбу лежа, а получилось все наоборот. Шел сильный мокрый снег, трасса тяжелая, и идти в группе лидеров было сложнее, чем сзади. Был даже момент, когда Свендсен пропускал вперед, а никто не хотел идти. В таких условиях важно было не сломаться технически. А я после третьего круга почувствовал, что начал проседать. Но как бы там ни было, мне было очень приятно вновь очутиться в лидирующей группе, идти вместе с лидерами. Это заряжает положительной мотивацией. (Наталья МАРЬЯНЧИК)