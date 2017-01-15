Фуркад выиграл гонку преследования, Шипулин – четвертый

Француз Мартен Фуркад выиграл гонку преследования в немецком Рупольдинге в рамках пятого этапа Кубка мира. Стоит отметить, что Фуркад допустил три промаха по ходу дистанции. Эта победа стала для него десятой в сезоне. Вторым к финишу пришел норвежец Эмиль Хегле Свендсен. Тройку замкнул чех Михал Крчмарж. Россиянин Антон Шипулин стал четвертым, уступив чеху на финишной прямой 1,8 секунды.

Рупольдинг (Германия)

Кубок мира

Мужчины

Гонка преследования 12,5 км

1. М. Фуркад (Франция) - 33.57,5 (3 шт. круга)

2. Свендсен (Норвегия) - отставание 18,3 (0)

3. Крчмарж (Чехия) - 19,5 (0)

4. ШИПУЛИН (Россия) - 21,3 (1)

5. Пайффер (Германия) - 24,1 (1)

6. Ландертингер (Австрия) - 38,3 (1)…

14. МАЛЫШКО (Россия) - 1.02,8 (2)…

25. ГАРАНИЧЕВ (Россия) - 1.32,2 (4)…

39. ЦВЕТКОВ (Россия) - 2.51,8 (5).

Трансляция гонки