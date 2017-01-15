Фуркад выиграл гонку преследования, Шипулин – четвертый

Француз Мартен Фуркад выиграл гонку преследования в немецком Рупольдинге в рамках пятого этапа Кубка мира. Стоит отметить, что Фуркад допустил три промаха по ходу дистанции. Эта победа стала для него десятой в сезоне. Вторым к финишу пришел норвежец Эмиль Хегле Свендсен. Тройку замкнул чех Михал Крчмарж. Россиянин Антон Шипулин стал четвертым, уступив чеху на финишной прямой 1,8 секунды.
Рупольдинг (Германия)
Кубок мира
Мужчины
Гонка преследования 12,5 км
1. М. Фуркад (Франция) - 33.57,5 (3 шт. круга)
2. Свендсен (Норвегия) - отставание 18,3 (0)
3. Крчмарж (Чехия) - 19,5 (0)
4. ШИПУЛИН (Россия) - 21,3 (1)
5. Пайффер (Германия) - 24,1 (1)
6. Ландертингер (Австрия) - 38,3 (1)…
14. МАЛЫШКО (Россия) - 1.02,8 (2)…
25. ГАРАНИЧЕВ (Россия) - 1.32,2 (4)…
39. ЦВЕТКОВ (Россия) - 2.51,8 (5).
Дополнительная информация
http://winter.sport-express.ru/biathlon/worldcup/2016-2017/ratings/
Czechplayer
Ну и Фуркад бесподобен. Его уже ставший традиционным маневр с ускорением перед стрельбой, который опять оправдался.
14:22
Czechplayer
Очень рад за Крчмаржа. Знал, что Бимбо сильный финишер, но сомневался, что ему удастся обойти Шипулина, который также силен на финише. У Михала было много попаданий в десятку за последние 2 года, первый подиум уже созрел. Хорошо, что так закончилось. Шипулин тоже молодец, как всегда поднялся в преследовании, но у него много призовых мест, Михалу нужнее был этот подиум.
14:20
Catarzina
фуркад должен уже просто оставить биатлон поднадоел прилично , пусть сражается в лыжах или пусть хотябы своего нивчемного брата потянет за уши в биатлоне
14:20
ДОЗВОН ГУБЕР
Горлопан горлопанил -- комментирил, тянул--тянул ручонки свои к медальке цветнометаллической, бронзовой, да только забыл крикун полуадекватный пословицу русскую, старинную, на счёт ВРЕМЕНИ ГОДА, МАТЕМАТИКИ и МАЛЕНЬКИХ ПТИЧКАХ ЖЁЛТЕНЬКИХ......
14:20
shpasic
Фуркад, конечно, с запасом. при трёх промахах полминуты привезти второму месту - это фантастика.
14:18
Catarzina
проблема шипулина скорее в том что в начале гонки и вчера и сегодня начал мощно щуровать поверил в свои силы но не учел трассу .крмар в этом отношении был аналогично настроен но как показала гонка он стреляй по спокойнее ну и функционал после упомянутого новоместо помогло ему
14:16
Slim Taller
Фуркад опять играл в свои любимые кошки-мышки.Не интересно ему ехать одному.Когда нужно,он включается и остальные борцы за золото нервно курят.
14:15
qwiu89
Айртон ты был рот закрыл крыса сранная,продажная гнида
14:14
Catarzina
вообще чехи и чешки функционално хорошо были готовы сразу после своего этапа в новеместо я это заметил и писал об этом в самом начале гонок в оберхофе
14:13
Айртон
Ну шо, поздравления всей тройке призёров.)) Мартен на классе!))
14:12
tryam
Антон тактически опять проиграл, финиш сдулся
14:12
Catarzina
на подъемах чех мучался но прямой включил турбодизель от шкоды плюс ему помогли нули на всех рубежах СИЛИЩЕ! ну а пайфер (как и эберхардыч) немного разочеровывает не хватает ему скорости видимо , зато вроде бы вернулся старина Ланди за которого я максимум рад , ну а гараничев - злостный коротышка напрягся но по сути занял снова то место куда ему и место
14:11