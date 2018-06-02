Дмитрий Губерниев: "Не исключаю, что состав сборной претерпит изменения"

Известный комментатор Дмитрий Губерниев выразил мнение о составах мужской и женской сборной России для подготовки к сезону-2018/19, не исключив, что в списках спортсменов возможны изменения.

- Мне хочется видеть молодых повыше к Олимпу, - сказал Губерниев. - Я уже высказался у себя в инстаграме, что Поршнев однозначно заслужил место в основной команде, то же самое хочу сказать про Малиновского. Мне также непонятно отсутствие Васи Томшина. Кстати, и Сергей Чепиков уже сказал, что уж в резерве он точно должен быть. Понятно, что состав сборной не резиновый, но молодежь нам очень сильно нужна и в составе есть люди, которые этой молодежи уже явно проигрывали, в том числе на чемпионате России. Спортсмены дороги все, но это национальная команда. Что касается женщин, то Куклиной нет, хотя она на чемпионате России выглядела неплохо. С учетом декретного отпуска Услугиной и Акимовой тренеры молодцы, что позвали в основную команду Васнецову несмотря на ее неоднозначный прошлый сезон. Но смотрите, что происходит у мужчин. У Волкова гонок было значительно меньше, его реже ставили, чем того же Гараничева, понимаете? Волков не попал вообще ни в одну сборную. Поэтому я не исключаю, что в начале следующей недели состав претерпит некоторые изменения.

- А что на это может повлиять?

- На это может повлиять президент СБР Владимир Драчев, который сейчас находится не в Москве и в понедельник приедет. Главное, чтобы была ротация в команде. Если кто-то выступил плохо на Кубке мира, а другой выступил хорошо на Кубке IBU, должна быть мгновенно произведена замена.

- Закономерно появление в составе Антона Шипулина?

- Шипулин - наша звезда путеводная, поэтому естественно, что он там присутствует. Другой вопрос, пока непонятно, будет ли Антон продолжать карьеру. Но сейчас я могу сказать, что скорее да, чем нет. (Арман МКРТЧЯН)

С полным составом сборной России вы можете ознакомиться здесь.

Шипулин и хакеры. "Странный" состав сборной России