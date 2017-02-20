Дмитрий Губерниев: "Фуркад переоценил свои возможности как бойца небиатлонного фронта"

Российский комментатор Дмитрий Губерниев уверен в том, что Александр Логинов и Мартен Фуркад пожмут друг другу руки, когда вместе окажутся на пьедестале почета. Француз неоднократно выражал недовольство тем, что россиянин участвует на мировом первенстве.

– Для вас стало неприятным открытием, что по поводу той же Тюмени многие иностранцы для российской прессы говорят одно, а для европейской – совершенно другое? - вопрос Губерниеву.

– Это правда, не раз сталкивался с этим. Самый вопиющий случай произошел недавно. Правда, не про Тюмень. Один очень известный в недавнем прошлом биатлонист – не буду называть фамилию – после того как мы показали ему повтор смены этапов в смешанной эстафете на 100 процентов согласился с тем, что Фуркад зацепил Логинова умышленно. На следующий день вижу его комментарий: "Никакого умысла со стороны Мартена не было". Ребята, но мы же не слепцы! Совесть-то есть?

Что касается того эпизода, знаете, бывает ситуация, когда на дороге тебя кто-нибудь неприятно подрежет, и ты потом догоняешь его, чтобы просто посмотреть: "А ты, собственно, вообще кто"? Вот и Фуркад, наверное, взглядом хотел испепелить Логинова. При этом согласитесь, если ты отвечаешь дорожному хулигану, это может не довести до добра. И я считаю, что Мартен переоценил свои возможности как бойца небиатлонного фронта. Спорт таких ошибок не прощает. Но что уж тут говорить, главное – теперь все хорошо. При этом я восхищаюсь Логиновым. При таком давлении он все-таки выиграл медаль. Это потрясающе.

– Когда Фуркад и Логинов окажутся на одном пьедестале, все будет нормально? Они пожмут друг другу руки?

– Думаю, да. (Владимир ИВАНОВ)

Полная версия интервью Дмитрия Губерниева