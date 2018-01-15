Дмитрий Губерниев: "Бьорндален не едет на Олимпиаду? Я в шоке! Как же так..."

Известный комментатор Дмитрий Губерниев отметил, что не верит в то, что восьмикратный олимпийский чемпион норвежец Оле Эйнар Бьорндален не выступит на Олимпиаде-2018. Сегодня стало известно, что 43-летний спортсмен не вошел в состав национальной команды на турнир.

"Ребята!!! Появилась инфа, что Оле Эйнар Бьорндален не попал в состав сборной Норвегии на Олимпиаду в Корею!!! Самый титулованный биатлонист всех времен и народов!!!! Я в шоке!!!! Как же так...", – написал в Инстаграме Губерниев.

Напомним, Бьорндален принимал участие в шести последних Играх и завоевал 8 золотых медалей.