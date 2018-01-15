Дмитрий Губерниев: "Бьорндален не едет на Олимпиаду? Я в шоке! Как же так..."

Известный комментатор Дмитрий Губерниев отметил, что не верит в то, что восьмикратный олимпийский чемпион норвежец Оле Эйнар Бьорндален не выступит на Олимпиаде-2018. Сегодня стало известно, что 43-летний спортсмен не вошел в состав национальной команды на турнир.
"Ребята!!! Появилась инфа, что Оле Эйнар Бьорндален не попал в состав сборной Норвегии на Олимпиаду в Корею!!! Самый титулованный биатлонист всех времен и народов!!!! Я в шоке!!!! Как же так...", – написал в Инстаграме Губерниев.
Напомним, Бьорндален принимал участие в шести последних Играх и завоевал 8 золотых медалей.
Ребята!!! Появилась инфа , что Уле -Айнар Бьёрндален не попал в состав сборной Норвегии на Олимпиаду в Корею!!! Самый титулованный биатлонист всех времён и народов!!!! Я в шоке!!!! Как же так..... что Вы думаете по этому поводу???????🔝🔝🔝🔝🔝🔝🔝🔝🔝🔝🔝🔝🔝🔝🔝🔝🔝🔝🔝🔝🔝🔝🔝🔝🔝🔝🔝🔝🔝🔝🔝🔝🔝🔝🔝🔝🔝🔝🔝🔝🔝🔝🔝🔝🔝🔝🔝🔝🔝🔝🔝🔝🔝🔝🔝 #норвегия #сборнаянорвегии #биатлонсдмитриемгуберниевым #биатлон #шок #ужас #какжетак #бьерндален #улеайнарбьерндален #увыиах
RUhotshot
А нужно было свои карьеры положить на алтарь его величия?
18:34
Братчанин
А зачем его брать, если он слабее других? Респект НОК Норвегии! Нашим бы руководителям биатлона поучиться такой принципиальности...
16:45
MrSNik
Меньше пить губернатору надо!)))))
16:27
Jean Reno
Пустобрех Г-в по любому поводу может горлопанить. Только зачем об этом в нашей любимой газете пишут?!
15:46
Да здравствуют О.И.-18 без рсфср
Бьорндален -- в ШОКЕ.... Только что ему сообщили, что всенародный гребун--горлопан лишён аккредитации на О.И.!!! Теперь Оле--Эйнар не понимает, кто будет из Кореи на ВЕСЬ мир орать о женско--биатлонных критических днях и мужской сервис--импотенции....
15:42
Да здравствуют О.И.-18 без рсфср
Господи.......... Ну, ТЫ -- тупоговорящая голова из зомбоМатч--ТВ, какое отношение имеешь к Н.О.К. Норвегии???? Или ТВОЮ беспредельную степень борзоты и самолюбования РЕАЛЬНО надо из властных структур прекратить????
15:28
Zwolle
Время Оле-Эйнара прошло, что ж в этом шокирующего!?
15:24
suomi257
нашёлся здесь как же так???!!!....да вот так сидел бы и помалкивал бы уже!!!
15:01
Рюрик 09
А вот так! У них берут исходя из нынешней формы, а не былых результатов.
14:59
titan2313
Застрелись!!!
14:57
Serenky25
Йагупоп третий высказался...
14:54