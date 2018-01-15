14:41 | Биатлон

Дмитрий Губерниев: "Бьорндален не едет на Олимпиаду? Я в шоке! Как же так..."

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Известный комментатор Дмитрий Губерниев отметил, что не верит в то, что восьмикратный олимпийский чемпион норвежец Оле Эйнар Бьорндален не выступит на Олимпиаде-2018. Сегодня стало известно, что 43-летний спортсмен не вошел в состав национальной команды на турнир.

"Ребята!!! Появилась инфа, что Оле Эйнар Бьорндален не попал в состав сборной Норвегии на Олимпиаду в Корею!!! Самый титулованный биатлонист всех времен и народов!!!! Я в шоке!!!! Как же так...", – написал в Инстаграме Губерниев.

Напомним, Бьорндален принимал участие в шести последних Играх и завоевал 8 золотых медалей.

 

Ребята!!! Появилась инфа , что Уле -Айнар Бьёрндален не попал в состав сборной Норвегии на Олимпиаду в Корею!!! Самый титулованный биатлонист всех времён и народов!!!! Я в шоке!!!! Как же так..... что Вы думаете по этому поводу???????🔝🔝🔝🔝🔝🔝🔝🔝🔝🔝🔝🔝🔝🔝🔝🔝🔝🔝🔝🔝🔝🔝🔝🔝🔝🔝🔝🔝🔝🔝🔝🔝🔝🔝🔝🔝🔝🔝🔝🔝🔝🔝🔝🔝🔝🔝🔝🔝🔝🔝🔝🔝🔝🔝🔝 #норвегия #сборнаянорвегии #биатлонсдмитриемгуберниевым #биатлон #шок #ужас #какжетак #бьерндален #улеайнарбьерндален #увыиах

Публикация от Дмитрий Губерниев🔝 (@guberniev_dmitry) Янв 15, 2018 at 3:28 PST

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КОММЕНТАРИИ (11)
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RUhotshot

А нужно было свои карьеры положить на алтарь его величия?

18:34

Братчанин

А зачем его брать, если он слабее других? Респект НОК Норвегии! Нашим бы руководителям биатлона поучиться такой принципиальности...

16:45

MrSNik

Меньше пить губернатору надо!)))))

16:27

Jean Reno

Пустобрех Г-в по любому поводу может горлопанить. Только зачем об этом в нашей любимой газете пишут?!

15:46

Да здравствуют О.И.-18 без рсфср

Бьорндален -- в ШОКЕ.... Только что ему сообщили, что всенародный гребун--горлопан лишён аккредитации на О.И.!!! Теперь Оле--Эйнар не понимает, кто будет из Кореи на ВЕСЬ мир орать о женско--биатлонных критических днях и мужской сервис--импотенции....

15:42

Да здравствуют О.И.-18 без рсфср

Господи.......... Ну, ТЫ -- тупоговорящая голова из зомбоМатч--ТВ, какое отношение имеешь к Н.О.К. Норвегии???? Или ТВОЮ беспредельную степень борзоты и самолюбования РЕАЛЬНО надо из властных структур прекратить????

15:28

Zwolle

Время Оле-Эйнара прошло, что ж в этом шокирующего!?

15:24

suomi257

нашёлся здесь как же так???!!!....да вот так сидел бы и помалкивал бы уже!!!

15:01

Рюрик 09

А вот так! У них берут исходя из нынешней формы, а не былых результатов.

14:59

titan2313

Застрелись!!!

14:57

Serenky25

Йагупоп третий высказался...

14:54