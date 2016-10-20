Российская биатлонистка Дарья Виролайнен в интервью "СЭ" отметила, что плакать из-за болельщиков точно не стоит. По словам спортсменки, она гораздо больше расстраивается, когда не складывается та или иная гонка. Также бронзовый призер чемпионата Европы 2014 года рассказала о том, что огорчается, когда мама – Анфиса Резцова – бросается на ее защиту по любому поводу.

– Вам доводилось плакать из-за того, что приходится читать о себе в интернете?

– Нет. Это неприятно, обидно, особенно когда грязью поливают не только тебя, но и всю твою семью, но плакать из-за этого точно не стоит. Если гонка совсем не сложилась – да, я заплакать могу.

– Как вы живете столько лет с тем, что для большинства биатлонного народа вы прежде всего "мамина дочка" и только потом – самостоятельная личность?

– Когда была маленькой, было ужасно понимать, что я всем кругом должна только потому, что моя мама – Анфиса Резцова. По мере взросления стало легче. У мамы – свои медали, у меня – свои, я и сама уже мама в конце концов. У меня другой путь, другие возможности, и я давно уже не огорчаюсь по этому поводу. Разве что немного расстраиваюсь, когда мама по любому поводу публично бросается на мою защиту. Это объяснимо и даже, наверное, правильно – любая мама всегда будет защищать своего ребенка. Но могу точно сказать, что родители никогда не пытались искать для меня легких путей. Более того, всегда учили тому, что я сама должна добиваться результата и этим результатом зарабатывать себе имя. Считаю, это правильно: если вдруг сложится так, что результата у меня не будет, ничье место занимать не стану. (Елена ВАЙЦЕХОВСКАЯ)