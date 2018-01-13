Дарья Виролайнен: "Свой этап оцениваю на троечку"

Россиянка Дарья Виролайнен после женской эстафеты на пятом этапе Кубка мира в Рупольдинге отметила, что сегодняшняя гонка проходила в высоком темпе. Также спортсменка признала результат этапа удовлетворительным.

– Как оцените свое выступление?

– У меня были мысли, что я все закрою по любому, - сказала во флеш-интервью Виролайнен. - На самом деле гонка сегодня гонка очень скоротечная, для меня было сложновато на первом круге, потому что я разгоняюсь медленнее, чем остальные. Сегодня достаточно быстрый снег, все быстро бегут, быстро стреляют, все происходит молниеносно. А так, оцениваю свой этап на троечку.

– Что могло произойти со стрельбой у Ирины Услугиной?

– Это она уже сама расскажет, возможны разные варианты: может быть, недозарядила один патрон, может, он вылетел во время перезарядки.

Рупольдинг. Женская эстафета. LIVE!