Дарья Виролайнен: "Свой этап оцениваю на троечку"

Россиянка Дарья Виролайнен после женской эстафеты на пятом этапе Кубка мира в Рупольдинге отметила, что сегодняшняя гонка проходила в высоком темпе. Также спортсменка признала результат этапа удовлетворительным.
– Как оцените свое выступление?
– У меня были мысли, что я все закрою по любому, - сказала во флеш-интервью Виролайнен. - На самом деле гонка сегодня гонка очень скоротечная, для меня было сложновато на первом круге, потому что я разгоняюсь медленнее, чем остальные. Сегодня достаточно быстрый снег, все быстро бегут, быстро стреляют, все происходит молниеносно. А так, оцениваю свой этап на троечку.
– Что могло произойти со стрельбой у Ирины Услугиной?
– Это она уже сама расскажет, возможны разные варианты: может быть, недозарядила один патрон, может, он вылетел во время перезарядки.
Don Miguel
Когда же в мозгишках "спецов" отложится, что "маманька" давно не при делах, с СБР в контрах и никого туда "пристроить" не в силах. Ее только СЭ постоянно откуда-то выкапывает, чтобы послушать, какие тупые в сборной тренеры, какие тупые в СБР чиновники, и какие коровистые спортсмены. От вас она сейчас не отличается ровно ничем. Но вот до ее прошлого всем - как до луны. Это у нее просто что-то случилось с головой.
18:22
v.m.sem
с ее процентовкой на стойке (70) - отстреляла ,как и должно быть.На олимпиаде,на круг зайдет - 100%...
18:18
ksuxa
Если тут у Даши 3 допа, что будет на ОИ??
18:17
sarkis1957
Если объективно, то свой этап она провалила. Не были ни точности, ни скорости.
18:11
igorentiy-1963
Спасибо только Кайшевой!
18:00
andreichf
а оцениваю на двоечку с минусом собственно как и всю спортивную карьеру.
17:43
Serenky25
А..сорри темляк это мужики потеряли!!! Вот жешь...
17:42
Florida9
Дно, абсолютно вольготно себя чувствующее в сборной
17:42
Весёлый©
Маме привет.
17:39
Serenky25
Просьба не возвращать. Они нам не нужны! Все идет по плану.
17:38
Serenky25
Журнал идиота. Ездили на кубок мира сразу после НГ. Результат: Потеряны следующие вещи: ремешок от винтовки-1 шт., диоптр-1 шт., патрон-1 шт., честь и совесть -пропали у всех! ((((
17:37
NF
На 3?! Резцова, где твой ремень!..
17:37