17:30 | Биатлон

Дарья Виролайнен: "Свой этап оцениваю на троечку"

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Россиянка Дарья Виролайнен после женской эстафеты на пятом этапе Кубка мира в Рупольдинге отметила, что сегодняшняя гонка проходила в высоком темпе. Также спортсменка признала результат этапа удовлетворительным.

– Как оцените свое выступление?

– У меня были мысли, что я все закрою по любому, - сказала во флеш-интервью Виролайнен. - На самом деле гонка сегодня гонка очень скоротечная, для меня было сложновато на первом круге, потому что я разгоняюсь медленнее, чем остальные. Сегодня достаточно быстрый снег, все быстро бегут, быстро стреляют, все происходит молниеносно. А так, оцениваю свой этап на троечку.

– Что могло произойти со стрельбой у Ирины Услугиной?

– Это она уже сама расскажет, возможны разные варианты: может быть, недозарядила один патрон, может, он вылетел во время перезарядки.

Рупольдинг. Женская эстафета. LIVE!

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КОММЕНТАРИИ (12)
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Don Miguel

Когда же в мозгишках "спецов" отложится, что "маманька" давно не при делах, с СБР в контрах и никого туда "пристроить" не в силах. Ее только СЭ постоянно откуда-то выкапывает, чтобы послушать, какие тупые в сборной тренеры, какие тупые в СБР чиновники, и какие коровистые спортсмены. От вас она сейчас не отличается ровно ничем. Но вот до ее прошлого всем - как до луны. Это у нее просто что-то случилось с головой.

18:22

v.m.sem

с ее процентовкой на стойке (70) - отстреляла ,как и должно быть.На олимпиаде,на круг зайдет - 100%...

18:18

ksuxa

Если тут у Даши 3 допа, что будет на ОИ??

18:17

sarkis1957

Если объективно, то свой этап она провалила. Не были ни точности, ни скорости.

18:11

igorentiy-1963

Спасибо только Кайшевой!

18:00

andreichf

а оцениваю на двоечку с минусом собственно как и всю спортивную карьеру.

17:43

Serenky25

А..сорри темляк это мужики потеряли!!! Вот жешь...

17:42

Florida9

Дно, абсолютно вольготно себя чувствующее в сборной

17:42

Весёлый©

Маме привет.

17:39

Serenky25

Просьба не возвращать. Они нам не нужны! Все идет по плану.

17:38

Serenky25

Журнал идиота. Ездили на кубок мира сразу после НГ. Результат: Потеряны следующие вещи: ремешок от винтовки-1 шт., диоптр-1 шт., патрон-1 шт., честь и совесть -пропали у всех! ((((

17:37

NF

На 3?! Резцова, где твой ремень!..

17:37