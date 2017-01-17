Чешские биатлонисты требуют не пускать "допингеров" на Олимпиаду и штрафовать на 1 миллион евро

Чешский союз биатлонистов отправил в Международный союз (IBU) письмо с предложениями по санкциям к виновным в нарушении антидопинговых правил за подписью президента организации Иржи Хамзы. Они были опубликованы чешским изданием iDnes.

В письме предлагается увеличить максимальный штраф за допинговые нарушения с 200 тысяч евро до 1 миллиона. В случае положительных проб стране, которую представляют спортсмены, должны быть уменьшены квоты на этапы Кубка мира.

Спортсмены, подозреваемые в употреблении допинга, должны быть отстранены до закрытия дела, а признанные виновными не должны допускаться к чемпионату мира и Олимпиаде. Исключения должны быть сделаны только для тех, чья дисквалификация составляет менее 6 месяцев.

Наконец, спортсменам, чьи соперники использовали допинг и выигрывали медали чемпионатов мира и Олимпиады, должна быть выплачена компенсация в два раза больше изначальных призовых.

Также чешская сторона потребовала от IBU дать объяснения, почему Тюмень получила чемпионат мира-2021, несмотря на рекомендации МОК. Последние появились после обвинения России в нарушении антидопинговых правил в ходе расследования независимого эксперта ВАДА Ричарда Макларена.

После публикации второй части доклада Макларена IBU получил от ВАДА список из 31 спортсмена России, подозреваемых в нарушении антидопинговых правил. Двое уже были отстранены, в отношении остальных 29 ведется расследование. В связи с допинговым скандалом Россия лишилась двух международных биатлонных стартов – этапа Кубка мира-2016/17 в Тюмени и молодежного и юношеского чемпионата мира-2017 в Острове, однако пока сохранила за собой право проведения чемпионата мира в Тюмени в 2021 году. Дальнейшую судьбу российских биатлонистов исполнительный комитет IBU обсудит на открытом для спортсменом заседании 21 января в Антерсельве. На прошлой неделе стало известно, что в IBU обратилось более 170 биатлонистов, включая россиян, с требованием принять более решительные меры в отношении допинговых скандалов.