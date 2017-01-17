Чешские биатлонисты требуют не пускать "допингеров" на Олимпиаду и штрафовать на 1 миллион евро

Чешский союз биатлонистов отправил в Международный союз (IBU) письмо с предложениями по санкциям к виновным в нарушении антидопинговых правил за подписью президента организации Иржи Хамзы. Они были опубликованы чешским изданием iDnes.
В письме предлагается увеличить максимальный штраф за допинговые нарушения с 200 тысяч евро до 1 миллиона. В случае положительных проб стране, которую представляют спортсмены, должны быть уменьшены квоты на этапы Кубка мира.
Спортсмены, подозреваемые в употреблении допинга, должны быть отстранены до закрытия дела, а признанные виновными не должны допускаться к чемпионату мира и Олимпиаде. Исключения должны быть сделаны только для тех, чья дисквалификация составляет менее 6 месяцев.
Наконец, спортсменам, чьи соперники использовали допинг и выигрывали медали чемпионатов мира и Олимпиады, должна быть выплачена компенсация в два раза больше изначальных призовых.
Также чешская сторона потребовала от IBU дать объяснения, почему Тюмень получила чемпионат мира-2021, несмотря на рекомендации МОК. Последние появились после обвинения России в нарушении антидопинговых правил в ходе расследования независимого эксперта ВАДА Ричарда Макларена.
После публикации второй части доклада Макларена IBU получил от ВАДА список из 31 спортсмена России, подозреваемых в нарушении антидопинговых правил. Двое уже были отстранены, в отношении остальных 29 ведется расследование. В связи с допинговым скандалом Россия лишилась двух международных биатлонных стартов – этапа Кубка мира-2016/17 в Тюмени и молодежного и юношеского чемпионата мира-2017 в Острове, однако пока сохранила за собой право проведения чемпионата мира в Тюмени в 2021 году. Дальнейшую судьбу российских биатлонистов исполнительный комитет IBU обсудит на открытом для спортсменом заседании 21 января в Антерсельве. На прошлой неделе стало известно, что в IBU обратилось более 170 биатлонистов, включая россиян, с требованием принять более решительные меры в отношении допинговых скандалов.
джей
Проверьте сначала Кукалову, Слезингера , Корчмара как положено, а уже потом вякайте. Не ожидал от чехов такой гнили.
20:28
mobile_actor
Угум-с: лично Трамп позвонил чехам и дал команду.
19:35
streletc1783
Хотите изменить правила?Да все только за!Проверьте всех,а не только наших - тогда на турнир приедет %10 из нынешних максимум.И закон обратной силы не имеет.
18:59
Бэн Джойс
Скажем дружное "нет" чемпионату мира 2021 в стране проходимцев, жуликов и мухлёров ))
18:33
xxx5
Что то чехи раскукарекались, не иначе команду получили от кое - кого, и начали гавкать. Ну ничего, придет и нашу улицу праздник, все шестерки заткнутся !!!
18:26
Andersen32
А где черный квадрат? Извинитесь перед Поветкиным. А биатлон больше не освещайте.
18:26
RW.irk
А че Иржи Мразек в 21 году помирать собрался? Он в курсе, что после 21 года тоже будут ЧМ по биатлону?) Или в Нове-Место юбилей какой в 21 году? Или после 21 года стадион разберут? Или Иржи-виноделу кредиты не чем выплачивать?)) Так-то, он, конечно, красавчик, понимает, что вот-вот во всем разберутся, поэтому нужно действовать стремительно. Вон какую бучу развёл, всех кого только можно привлёк. Пока никто ниче толком понять не может, под шумок разобраться с ЧМ (до которого не каждый ещё доживёт), а там глядишь ещё и квота чехам перепадёт, ну это уже в качестве бонуса, чисто авось) Ну а когда все очухаются, попробуй-ка верни все как было.
17:55
Сосед дворовского тренера
Хотелось бы, "канешна", чтобы наряду с допинг--спортсменами, НИКОГДА больше не увидеть -- не услышать об ИХ КРЫШЕ --- тренерах, чиновниках, врачах, министрах......... Ну, например, наугад тыкнув в отдельно взятую страну на "глобусе SSSR" ---- НИ об сладкой парочке жук/тко, НИ об другой --- медве/пылевой......
17:49
zyzx
пусть по кругу ездят,это их профессия.
17:36