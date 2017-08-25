Антон Шипулин: "Три промаха в эстафете? Хотел создать интригу, скучно же было"

Российский биатлонист Антон Шипулин, допустивший три промаха на первой стрельбе в смешанной эстафете на летнем чемпионате мира в Чайковском, отметил, что хотел таким образом создать интригу. Он также добавил, что ему удалось получить соревновательные эмоции.

Сборная России, в составе которой выступили Ульяна Кайшева, Светлана Слепцова, Алексей Волков и Антон Шипулин, взяла золото в смешанной эстафете.

– Хотел создать интригу? Конечно, скучно же было, надо было подпустить соперников поближе, создать для зрителей интригу, – приводит ТАСС слова Шипулина. – На самом деле, все вышло не так легко, как я ожидал и как мне хотелось бы. Отрадно, что удалось одержать победу на родной земле и что соперники заставили нас хорошо напрячься и вспомнить те эмоции, которых нам не хватает летом. Сегодня мне удалось получить соревновательные эмоции.

Губерниев - Шипулину: "Что творишь-то?"