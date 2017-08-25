Губерниев - Шипулину: "Что творишь-то?"

Телекомментатор Дмитрий Губерниев остался недоволен первой стрельбой российского биатлониста Антона Шипулина в смешанной эстафете на летнем чемпионате мира в Чайковском. Шипулин допустил два промаха первыми выстрелами на рубеже, на что Губерниев эмоционально отреагировал словами "Что творишь-то?" После этого россиянин еще раз промахнулся, после чего попал двумя выстрелами, а тремя дополнительными патронами закрыл оставшиеся мишени.

После завершения стрельбы Губерниев сказал: "Сначала создаем себе проблемы, а потом их преодолеваем".

Отметим, что этот этап является для Шипулина первым в текущем сезоне.