18:18 9 февраля | БИАТЛОН

Антон Шипулин: "Потерял уважение к Фуркаду"

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Российский биатлонист Антон Шипулин после финиша смешанной эстафеты на чемпионате мира в Хохфильцене во флеш-интервью подчеркнул, что француз Мартен Фуркад вел себя на трассе некрасиво. Сборная России пришла к финишу третьей, Франция стала второй. Победу одержали представители Германии.

– После этой гонки потерял уважение к Фуркаду с человеческой точки зрения, – подчеркнул Шипулин. – На финише он вел себя некрасиво. Было видно, что он специально закрывал меня в коридоре, не знаю, по-честному ли это. Про ситуацию с Логиновым (француз "подрезал" россиянина при передаче эстафеты. - Прим. "СЭ") мне сказали на финише, но я сам понял по тому, как Фуркад вел себя на трассе.

– Своей работой довольны?

– В целом, конечно, доволен. Если бы до гонки сказали про бронзовую медаль, был бы очень рад. Но, так как понимал, что мы могли завоевать серебро, немного обидно. Чувствовал себя очень хорошо, надеюсь, что оно и дальше сохранится таким же.

– Что сказали девчонки на финише?

– Мы поблагодарили друг друга. Неплохой результат показала сборная, к тому же это лишь первая гонка.

– Как оценивали шансы на медаль, выходя на свой этап?

– Знал, что у нас очень сильная четверка. Но был готов, что вместо меня это никто не сделает, что надо делать свою работу.

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КОММЕНТАРИИ (24)
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Zlon

Вой подняли как раз вы, незаслуженно в энный раз униженные и оскорбленные. Проигрывать надо с достоинством..хотя если по чесноку то 3-е место это потолок и манна небесная (вылезли только за счет стрельбы, иначе в лучшем случае 6 место). Шипулин до сих пор без золота на ЧМ (даже командного, что уж там говорить про личку) вот и бесится.

23:24 9 февраля

ferwsjy

Антошу обидели. Доколе??? Путин, введи войска!!!

22:10 9 февраля

top220

как и ожидалось,либерастня вой подняла. им все равно,кто побеждает,лишь бы Россия проигрывала.

22:01 9 февраля

ПРАВДОРУБ РОДЧЕНКОВ

Щиппа, а к СЕБЕ ты уважение имеешь??? После того, как в прошлом или позапрошлом сезоне одному из французов трассу перекрыл и тем самым ПОМЕШАЛ фурку ТЕБЯ поиметь??? Гордишься, наверное, до сих пор ТОЙ победой???

21:37 9 февраля

YurovTheBest

у лягушатника рожа минетчика. и ведёт себя как минетчик.

21:04 9 февраля

Ралпачан Фляйшманъ

а для либерастов быдло Мартын - до сих пор их фсё DDDD ДБ.

21:01 9 февраля

Kapral1980

Ну как же, нас надо пожалеть, мы такие хорошие, а они нам подножки ставят. Руки не подадим, неуважение выкажем... оскорбленные и униженные

20:50 9 февраля

LemieuxMario

потерял уважение?))) да кому нужно твое уважение нытик?))))

20:37 9 февраля

Kapral1980

У нас что, ещё спортом занимаются и даже допускают этих дикарей до соревнований, не всех дисквалифицировали за допинг ?! Удивлен однако.

20:19 9 февраля

Kapral1980

Главное в порыве ненависти к Фуркаду к себе уважение не потерять. Но , я так понимаю, на всю эту истерию французу как то пофиг )

20:14 9 февраля

джей

Фуркад показал свое истинное лицо. Подлое и циничное. Некрасиво вел себя , что в начале этапа , что в конце. Конченный урод !!!! Если бы Антон , не дай бог толкнул Фуркада и подрезал, то IBU сразу же дисквалифицировало всю сборную. Правильно , что не стал на финише толкаться с этой скотиной !!!

19:44 9 февраля

Don Miguel

Сейчас все заголовки в СЭ будут про то, какая Фуркад гнида. И подрезал, и отрезал, и перерезал, и вообще бежал не по той дорожке, хотя в биатлоне дороже нет. Антону большое фу! Все видели, что он обыграл тебя! Толкайся и обыгрывай сам, а не стони, что "затолкали" Он тебя в два раз легче.

19:34 9 февраля

Джин Игнатов

Конечно потерял уважение / когда тебя разделывают как щенка ! Проигрывать тоже надо уметь !

19:13 9 февраля

grad45

Мдаааа.... Сегодня увидела истинное лицо Фуркада... Не человек, а позорище....

19:07 9 февраля

mrazotka

Шипулин браво, все правильно сказал и молодец что не побоялся сказать их вслух! Этап прошел отлично свой. Весь мир во всей красе в очередной раз увидел гадость от копченного. Пусть он отличный спортсмен, но как человек он полное Г.

18:57 9 февраля

🚀 Русские нагнут весь ми

Антоха, победил? Победил. По правилам? По правилам. Значит, прав. ПОбедителей не судят. А то нюни распустил, как Легков

18:57 9 февраля

МАТВЕЙ0211

тварь лягушачья

18:33 9 февраля

maxcds

Антон, ты только сейчас потерял уважение к этому....? во истину русский народ долго просыпается. медведи.

18:31 9 февраля

shu111

Молодец, Антон! Наконец-то слышу мужские слова. Врезать теперь этой лягушке на трассе! Саша, красавец. Бё поплыл на второй стрельбе, а Саня попал восьмым.

18:27 9 февраля

riper

Ответить нужно жестко. Всем нужно дать команду, пинать этого подонка при любом удобном случае. И на трассе и вне.

18:26 9 февраля

Cheremis57

Надо подавать протест на Фуркада! Подрезал Шипулина на финише!! Пусть лягушатники понервничают!!!

18:26 9 февраля

VTB24

Пушкарь в теме Про фуркада поддерживаю на все сто.Но не звезди,Шипулин,ты не сильнейший в команде! 18:21------------------- А кто сильнейший? Логинов ему передал эстафету с 50 сек отставания, а на финише их было только 3. Будь трасса на 500 метров длиннее съел бы Шемпа.

18:23 9 февраля

VTB24

Акимова и Шипулин молодцы, Логинов нормально, Подчуфарова, ошибка тренера, которая стоила нам золота.

18:21 9 февраля

Пушкарь в теме

Про фуркада поддерживаю на все сто.Но не звезди,Шипулин,ты не сильнейший в команде!

18:21 9 февраля

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Материалы других СМИ