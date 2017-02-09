Антон Шипулин: "Потерял уважение к Фуркаду"

Российский биатлонист Антон Шипулин после финиша смешанной эстафеты на чемпионате мира в Хохфильцене во флеш-интервью подчеркнул, что француз Мартен Фуркад вел себя на трассе некрасиво. Сборная России пришла к финишу третьей, Франция стала второй. Победу одержали представители Германии.

– После этой гонки потерял уважение к Фуркаду с человеческой точки зрения, – подчеркнул Шипулин. – На финише он вел себя некрасиво. Было видно, что он специально закрывал меня в коридоре, не знаю, по-честному ли это. Про ситуацию с Логиновым (француз "подрезал" россиянина при передаче эстафеты. - Прим. "СЭ") мне сказали на финише, но я сам понял по тому, как Фуркад вел себя на трассе.

– Своей работой довольны?

– В целом, конечно, доволен. Если бы до гонки сказали про бронзовую медаль, был бы очень рад. Но, так как понимал, что мы могли завоевать серебро, немного обидно. Чувствовал себя очень хорошо, надеюсь, что оно и дальше сохранится таким же.

– Что сказали девчонки на финише?

– Мы поблагодарили друг друга. Неплохой результат показала сборная, к тому же это лишь первая гонка.

– Как оценивали шансы на медаль, выходя на свой этап?

– Знал, что у нас очень сильная четверка. Но был готов, что вместо меня это никто не сделает, что надо делать свою работу.