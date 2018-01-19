17:25 | Биатлон

Антон Шипулин: "Пайфферу повезло, что его "подцепил" Фуркад"

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Россиянин Антон Шипулин после спринтерской гонки на этапе Кубка мира в Антерсельве отметил, что сделал все, что было в его силах. Спортсмен показал четвертый результат, допустив один промах.

– После круга было тяжеловато, но мне подсказывали, что иду четвертым и претендую на попадание в тройку, – сказал во флеш-интервью Шипулин. – Однако Пайффера "подцепил" Фуркад, который потащил немца вперед, и ему повезло с этим (улыбается). Я сделал все возможное, больше добавить, к сожалению, не мог. Шел лидером перед стойкой, но допустил один промах.

Физической формой доволен не до конца. Удовлетворительно, но есть погрешности. Однако у нас есть время для подготовки к главному этапу сезона.

Антерсельва. Мужской спринт. LIVE!

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КОММЕНТАРИИ (11)
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qhsub.56061

Вы вкурсе что теперь что бы привести тело в порядок и подкачаться не обязательно ходить в тренажорку. Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувака кoторый нaкaчал тeлo домa с помощью специального поясa, я решил попробовать и уже через неделю увидел результат, а через две убрал пивной живот и пpоявился преcc, подкaчaл pуки и cпину. Теперь и жена захотела попробовать, ведь не нужно сидеть на диетах и ходить в спорт зал и цeнa вoпроca копeeчнaя. Этo рeальнo cамый лeнивый и быcтрый cпocоб похудеть и подкaчатьcя.Вот тот блог---- http://krati.co/kachok

20:23

ALEKS49

Шипулька-болтунишка, поберег бы нервную энергию для следующей гонки . А то треплешь всякую чушь. Все тебе что-то и кто-то мешает. Деревянный ты наш.

18:52

БэнД

О везении, причём фантастическом везении уместно будет говорить, если это трепло и ноунейм когда-нить выиграет личное золото ЧМ или ОИ. Но, если в мире есть справедливость, этого не случится никогда ))

18:25

max14195

Хех, а чего Шипулина никто не подцепил?

18:13

torpedon_

"подцепил" не подцепил))). все это туфта, у Пайффера просто сил было сегодня вагон на последнем круге и в конце концов он в финишном створе сделал Фуркада.

17:50

ДМ0811

В очередной раз Шипулин подтвердил свою гнилую сущность.

17:45

Да здравствуют О.И.-18 без рсфср

А ТЕБЯ никто "зацеплять" не хочет... Брезгуют, потому что з/п/дло......

17:41

rusfed 2.0

Если б у Шипулина был характер лыжника Устюгова, он бы уже давно всех порвал. Но танцору дискомфортно

17:36

ДМ0811

Это закат в карьере всемирно известного допингера Шипулина. А ОИ в Корее просто оформят забивание последнего гвоздя в крышку его биатлонного гроба.

17:35

Andrey6201

Антошка становится реальной какашкой а-ля димасикгуберасик

17:31

ДМ0811

Шипулька, запомни: везет сильнейшим! А тебе как плохому танцору известно что мешает.

17:30