Антон Шипулин: "Пайфферу повезло, что его "подцепил" Фуркад"

Россиянин Антон Шипулин после спринтерской гонки на этапе Кубка мира в Антерсельве отметил, что сделал все, что было в его силах. Спортсмен показал четвертый результат, допустив один промах.

– После круга было тяжеловато, но мне подсказывали, что иду четвертым и претендую на попадание в тройку, – сказал во флеш-интервью Шипулин. – Однако Пайффера "подцепил" Фуркад, который потащил немца вперед, и ему повезло с этим (улыбается). Я сделал все возможное, больше добавить, к сожалению, не мог. Шел лидером перед стойкой, но допустил один промах.

Физической формой доволен не до конца. Удовлетворительно, но есть погрешности. Однако у нас есть время для подготовки к главному этапу сезона.

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