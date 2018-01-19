Антон Шипулин: "Пайфферу повезло, что его "подцепил" Фуркад"

Россиянин Антон Шипулин после спринтерской гонки на этапе Кубка мира в Антерсельве отметил, что сделал все, что было в его силах. Спортсмен показал четвертый результат, допустив один промах.
– После круга было тяжеловато, но мне подсказывали, что иду четвертым и претендую на попадание в тройку, – сказал во флеш-интервью Шипулин. – Однако Пайффера "подцепил" Фуркад, который потащил немца вперед, и ему повезло с этим (улыбается). Я сделал все возможное, больше добавить, к сожалению, не мог. Шел лидером перед стойкой, но допустил один промах.
Физической формой доволен не до конца. Удовлетворительно, но есть погрешности. Однако у нас есть время для подготовки к главному этапу сезона.
qhsub.56061
Вы вкурсе что теперь что бы привести тело в порядок и подкачаться не обязательно ходить в тренажорку. Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувака кoторый нaкaчал тeлo домa с помощью специального поясa, я решил попробовать и уже через неделю увидел результат, а через две убрал пивной живот и пpоявился преcc, подкaчaл pуки и cпину. Теперь и жена захотела попробовать, ведь не нужно сидеть на диетах и ходить в спорт зал и цeнa вoпроca копeeчнaя. Этo рeальнo cамый лeнивый и быcтрый cпocоб похудеть и подкaчатьcя.Вот тот блог---- http://krati.co/kachok
20:23
ALEKS49
Шипулька-болтунишка, поберег бы нервную энергию для следующей гонки . А то треплешь всякую чушь. Все тебе что-то и кто-то мешает. Деревянный ты наш.
18:52
БэнД
О везении, причём фантастическом везении уместно будет говорить, если это трепло и ноунейм когда-нить выиграет личное золото ЧМ или ОИ. Но, если в мире есть справедливость, этого не случится никогда ))
18:25
max14195
Хех, а чего Шипулина никто не подцепил?
18:13
torpedon_
"подцепил" не подцепил))). все это туфта, у Пайффера просто сил было сегодня вагон на последнем круге и в конце концов он в финишном створе сделал Фуркада.
17:50
ДМ0811
В очередной раз Шипулин подтвердил свою гнилую сущность.
17:45
Да здравствуют О.И.-18 без рсфср
А ТЕБЯ никто "зацеплять" не хочет... Брезгуют, потому что з/п/дло......
17:41
rusfed 2.0
Если б у Шипулина был характер лыжника Устюгова, он бы уже давно всех порвал. Но танцору дискомфортно
17:36
ДМ0811
Это закат в карьере всемирно известного допингера Шипулина. А ОИ в Корее просто оформят забивание последнего гвоздя в крышку его биатлонного гроба.
17:35
Andrey6201
Антошка становится реальной какашкой а-ля димасикгуберасик
17:31
ДМ0811
Шипулька, запомни: везет сильнейшим! А тебе как плохому танцору известно что мешает.
17:30