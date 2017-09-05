Андрей Гербулов: "Тренировки стали интенсивнее, чем летом"

Тренер Антона Шипулина и Алексея Волкова по стрелковой подготовке Андрей Гербулов отметил особенности сбора в Тюмени. Также он признался, что ему нравится работать в Тюмени.
– Какие задачи у этого сбора?
– Больше работаем над качеством стрельбы, – цитирует "Тюменская арена" Гербулова. – Тренировки стали интенсивнее, чем летом. И при такой напряженной работе мы уже стремимся добиваться хороших результатов на огневых рубежах.
– После летнего чемпионата мира в Чайковском спортсмены получили новый заряд эмоций?
– Конечно. Это был проходящий старт, но Антон и Алексей получили необходимый соревновательный заряд. А окончательно итоги летней работы мы подведем в Чайковском на чемпионате России по летнему биатлону в сентябре.
– Насколько комфортно вам в Тюмени?
– Мы всегда с радостью сюда приезжаем. Нам в "Жемчужине Сибири" очень нравится. Волков приехал с семьей, у Шипулина здесь родители живут. И мы чувствуем себя как дома.