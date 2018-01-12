Алексей Волков: "Настрой на эстафету, как обычно, боевой"

Россиянин Алексей Волков отметил, что восстановился после индивидуальной гонки и добавил, что у него боевой настрой на эстафету в рамках этапа Кубка мира в Рупольдинге. В индивидуальной гонке Волков занял 27-е место.

– В принципе восстановился. Суетливая, быстрая гонка была, даже не понял, – цитирует Волкова kalashnikov.media. – Скажем так, не сильно устал, но результат был примерно такой, что не сильно упирался там, судя по проигрышу.

Пока разбирать с тренером нет смысла. Этап закончится, пробежим эстафету. В масс-старт я не попадаю. Парни пробегут масс-старт. Там уже в целом будет что-то понятно по трём гонкам, а не по одной. Настрой на эстафету, как обычно, боевой.