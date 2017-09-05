Алексей Волков: "Конечно, такие старты в межсезонье, как чемпионат мира по летнему биатлону, нужны"

Россиянин Алексей Волков рассказал о взаимоотношениях с Антоном Шипулиным​ на сборе в Тюмени. Также он отметил, что чувствует себя хорошо, так как чемпионат мира по летнему биатлону добавил соревновательных эмоций.

– Не подкалываете Антона шутками про свои успехи?

– Да это у него появился повод надо мной теперь больше подтрунивать, – цитирует "Тюменская арена" Волкова.

– Сбор в "Жемчужине Сибири" для вас совсем домашний? Даже супруга с дочкой здесь.

– Сейчас идет завершающий этап летней подготовки. Проводим напряженный скоростной сбор. Да, тут отличная погода, домашняя трасса, плюс я привез родных на несколько дней. Но все равно не скажу, что чувствую себя расслабленно и комфортно при таком тренировочном плане. Работаем по полной.

– Летний чемпионат мира в Чайковском добавил эмоций?

– Конечно, такие старты в межсезонье нужны. Они дают необходимые соревновательные эмоции. На тренировках такого не бывает. Рад, что в Чайковском было много болельщиков. Спасибо им, что очень здорово нас поддерживали.