18:08 | БИАТЛОН

Александр Жуков: "Мужская сборная России выступила неплохо"

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Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков отметил, что мужская сборная России показала неплохой результат на чемпионате мира в Хохфильцене. Россияне выиграли эстафету и были третьими в смешанной эстафете.

– Давно не было золота в биатлоне. Ребята неплохо выступили, у девочек похуже результат, – цитирует "Р-Спорт" Жукова. – До Олимпийских игр есть время, чтобы получше подготовиться. Сейчас везде высокая конкуренция, во всех видах спорта. Так что золото в эстафете – огромное достижение.

Дополнительная информация

http://rsport.ru/biathlon/20170219/1116579192.html

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КОММЕНТАРИИ (1)
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kozban400

Александр Дмитриевич! Хотелось бы знать оценочные критерии Президента НОК России. Да и для участия в Олимпийских играх нам тоже многое нужно порешать. Я, конечно, уважаю МГУ и Гарвард, но руководствуюсь в жизни стихотворением В.В.Маяковского "Что такое хорошо и что такое плохо?" Очень поучительные стихи! И главное - злободневные для очень многих в наше время!

19:23

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