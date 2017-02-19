Александр Жуков: "Мужская сборная России выступила неплохо"

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков отметил, что мужская сборная России показала неплохой результат на чемпионате мира в Хохфильцене. Россияне выиграли эстафету и были третьими в смешанной эстафете.

– Давно не было золота в биатлоне. Ребята неплохо выступили, у девочек похуже результат, – цитирует "Р-Спорт" Жукова. – До Олимпийских игр есть время, чтобы получше подготовиться. Сейчас везде высокая конкуренция, во всех видах спорта. Так что золото в эстафете – огромное достижение.