Александр Жуков: "Мужская сборная России выступила неплохо"

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков отметил, что мужская сборная России показала неплохой результат на чемпионате мира в Хохфильцене. Россияне выиграли эстафету и были третьими в смешанной эстафете.
– Давно не было золота в биатлоне. Ребята неплохо выступили, у девочек похуже результат, – цитирует "Р-Спорт" Жукова. – До Олимпийских игр есть время, чтобы получше подготовиться. Сейчас везде высокая конкуренция, во всех видах спорта. Так что золото в эстафете – огромное достижение.
kozban400
Александр Дмитриевич! Хотелось бы знать оценочные критерии Президента НОК России. Да и для участия в Олимпийских играх нам тоже многое нужно порешать. Я, конечно, уважаю МГУ и Гарвард, но руководствуюсь в жизни стихотворением В.В.Маяковского "Что такое хорошо и что такое плохо?" Очень поучительные стихи! И главное - злободневные для очень многих в наше время!
19:23