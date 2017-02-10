Александр Кравцов: "Будем защищать честь Глазыриной"

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Александр Кравцов прокомментировал решение Международного союза биатлонистов (IBU) отстранить Екатерину Глазырину. Такой вердикт вынес сегодня IBU на основе данных доклада независимого эксперта ВАДА Ричарда Макларена.
– Молчать не собираюсь, – ответил Александр Кравцов на вопрос о том, готов ли он общаться на эту тему.
– Когда объявляют об отстранении прямо в день старта, возникает ощущение, что это неспроста.
– Я не могу оспаривать решение исполкома IBU. Но хочу напомнить, что подобные действия повторяются с определенной периодичностью: вспомните 2009 и 2011 годы. Это статистика заставляет задуматься о какой-то предвзятости. И ведь СБР со своей стороны выполнял все предписания IBU, которые поступали в наш адрес. И теперь мы оставляем за собой право защищать честь спортсменки.
– То есть вы будете подавать протест?
– Будем защищать честь спортсменки в установленном порядке. Протесты здесь неуместны. Но на Катю ничего, кроме упоминания в докладе Макларена, быть просто не может.
– Вам не кажется, что объявление о дисквалификации в день старта – месть со стороны IBU за несогласие Тюмени добровольно отказываться от чемпионата мира-2021?
– Провокационный вопрос. Но я не думаю, что в IBU нет трезвых голов, которые бы трезво оценивали ситуацию.
– С кем-то из IBU встречаться во время этого чемпионата мира намерены?
– Мы в постоянном контакте. Сегодня мы уже общались с некоторыми членами исполкома и они заверили, что решение по Глазыриной – не их воля. (Владимир ИВАНОВ)
zugy
Пока не будет гражданских исков к Макларену и иже с ним на возмещение финансового ущерба ничего не остановится. На мой взгляд все биатлонисты (спортсмены) упомянутые в "списке" и которые были оправданы должны подать иски на Макларена (на соответствующую федерацию) в суд американской юрисдикции на возмещение финансового ущерба, который они понесли. После первого положительного решения в нашу пользу всё это свинство закончится. ВАДА нуждается в реформе, т.к. эта организация вызывает множество вопросов. Случай с "Делом Поветкина" доказывает, что ВАДА и получившие от ВАДА аккредитации лаборатории по-разному проверяют пробы. Результаты на "найденные" запрещенные препараты говорят об этом. В геометрической прогрессии увеличенная от года к году выдача "терапевтических разрешений" - прямое свидетельство "легализации приёма запрещенных препаратов". Теперь ВАДА борется не с приёмом препаратов, а с нарушением правил приёма. Например, не сдал пробу вовремя - преступник, сдал положительную, с разрешением - невиновен!!!
19:55
Beard
надуваем щёки,пускаем пузыри.
19:19
намкрыш
Не виноватая я - он сам пришел!!!))))
18:59
Александр Макаров
"Будем защищать..."!? А что, есть прецеденты? Кого-то когда-нибудь уже защитили?!
18:54
Николай81257
А раньше нельзя было начать защищаться и защитить спортсменов.
18:52
Странник-777
Кравцов - трезвая голова? С бодуна...
18:42