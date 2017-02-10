Александр Кравцов: "Будем защищать честь Глазыриной"

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Александр Кравцов прокомментировал решение Международного союза биатлонистов (IBU) отстранить Екатерину Глазырину. Такой вердикт вынес сегодня IBU на основе данных доклада независимого эксперта ВАДА Ричарда Макларена.

– Молчать не собираюсь, – ответил Александр Кравцов на вопрос о том, готов ли он общаться на эту тему.

– Когда объявляют об отстранении прямо в день старта, возникает ощущение, что это неспроста.

– Я не могу оспаривать решение исполкома IBU. Но хочу напомнить, что подобные действия повторяются с определенной периодичностью: вспомните 2009 и 2011 годы. Это статистика заставляет задуматься о какой-то предвзятости. И ведь СБР со своей стороны выполнял все предписания IBU, которые поступали в наш адрес. И теперь мы оставляем за собой право защищать честь спортсменки.

– То есть вы будете подавать протест?

– Будем защищать честь спортсменки в установленном порядке. Протесты здесь неуместны. Но на Катю ничего, кроме упоминания в докладе Макларена, быть просто не может.

– Вам не кажется, что объявление о дисквалификации в день старта – месть со стороны IBU за несогласие Тюмени добровольно отказываться от чемпионата мира-2021?

– Провокационный вопрос. Но я не думаю, что в IBU нет трезвых голов, которые бы трезво оценивали ситуацию.

– С кем-то из IBU встречаться во время этого чемпионата мира намерены?

– Мы в постоянном контакте. Сегодня мы уже общались с некоторыми членами исполкома и они заверили, что решение по Глазыриной – не их воля. (Владимир ИВАНОВ)