17:25 | БИАТЛОН

Александр Кравцов: "Будем защищать честь Глазыриной"

Александр КРАВЦОВ. Фото Татьяна ДОРОГУТИНА, "СЭ"
Александр КРАВЦОВ. Фото Татьяна ДОРОГУТИНА, "СЭ"
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Президент Союза биатлонистов России (СБР) Александр Кравцов прокомментировал решение Международного союза биатлонистов (IBU) отстранить Екатерину Глазырину. Такой вердикт вынес сегодня IBU на основе данных доклада независимого эксперта ВАДА Ричарда Макларена.

 
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– Молчать не собираюсь, – ответил Александр Кравцов на вопрос о том, готов ли он общаться на эту тему.

– Когда объявляют об отстранении прямо в день старта, возникает ощущение, что это неспроста.

– Я не могу оспаривать решение исполкома IBU. Но хочу напомнить, что подобные действия повторяются с определенной периодичностью: вспомните 2009 и 2011 годы. Это статистика заставляет задуматься о какой-то предвзятости. И ведь СБР со своей стороны выполнял все предписания IBU, которые поступали в наш адрес. И теперь мы оставляем за собой право защищать честь спортсменки.

– То есть вы будете подавать протест?

– Будем защищать честь спортсменки в установленном порядке. Протесты здесь неуместны. Но на Катю ничего, кроме упоминания в докладе Макларена, быть просто не может.

– Вам не кажется, что объявление о дисквалификации в день старта – месть со стороны IBU за несогласие Тюмени добровольно отказываться от чемпионата мира-2021?

– Провокационный вопрос. Но я не думаю, что в IBU нет трезвых голов, которые бы трезво оценивали ситуацию.

– С кем-то из IBU встречаться во время этого чемпионата мира намерены?

– Мы в постоянном контакте. Сегодня мы уже общались с некоторыми членами исполкома и они заверили, что решение по Глазыриной – не их воля. (Владимир ИВАНОВ)

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КОММЕНТАРИИ (6)
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zugy

Пока не будет гражданских исков к Макларену и иже с ним на возмещение финансового ущерба ничего не остановится. На мой взгляд все биатлонисты (спортсмены) упомянутые в "списке" и которые были оправданы должны подать иски на Макларена (на соответствующую федерацию) в суд американской юрисдикции на возмещение финансового ущерба, который они понесли. После первого положительного решения в нашу пользу всё это свинство закончится. ВАДА нуждается в реформе, т.к. эта организация вызывает множество вопросов. Случай с "Делом Поветкина" доказывает, что ВАДА и получившие от ВАДА аккредитации лаборатории по-разному проверяют пробы. Результаты на "найденные" запрещенные препараты говорят об этом. В геометрической прогрессии увеличенная от года к году выдача "терапевтических разрешений" - прямое свидетельство "легализации приёма запрещенных препаратов". Теперь ВАДА борется не с приёмом препаратов, а с нарушением правил приёма. Например, не сдал пробу вовремя - преступник, сдал положительную, с разрешением - невиновен!!!

19:55

Beard

надуваем щёки,пускаем пузыри.

19:19

намкрыш

Не виноватая я - он сам пришел!!!))))

18:59

Александр Макаров

"Будем защищать..."!? А что, есть прецеденты? Кого-то когда-нибудь уже защитили?!

18:54

Николай81257

А раньше нельзя было начать защищаться и защитить спортсменов.

18:52

Странник-777

Кравцов - трезвая голова? С бодуна...

18:42

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