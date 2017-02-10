Александр Касперович: "Есть идея пригласить французов к себе, попить чай, пообщаться"

Главный тренер сборной России Александр Касперович сообщил, что команда постарается помирить Антона Шипулина и Мартена Фуркада, передает спецкор "СЭ" Владимир ИВАНОВ. Отношения спортсменов обострились во время смешанной эстафеты на чемпионате мира в Хохфильцене. Выяснения отношений продолжились и после гонки, но сегодня появилась информация о том, что 11 февраля Шипулин и Фуркад пожмут друг другу руки.

– Для меня очень важно, чтобы они помирились, – сказал Касперович. – Есть идея пригласить французов к себе, попить чай, пообщаться. Достаточно ли будет чая, чтобы помириться? Тренерам нальем водки. Шучу.

Полностью интервью Касперовича читайте в "СЭ" в ближайшее время