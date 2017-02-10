18:47 | БИАТЛОН

Александр Касперович: "Есть идея пригласить французов к себе, попить чай, пообщаться"

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Главный тренер сборной России Александр Касперович сообщил, что команда постарается помирить Антона Шипулина и Мартена Фуркада, передает спецкор "СЭ" Владимир ИВАНОВ. Отношения спортсменов обострились во время смешанной эстафеты на чемпионате мира в Хохфильцене. Выяснения отношений продолжились и после гонки, но сегодня появилась информация о том, что 11 февраля Шипулин и Фуркад пожмут друг другу руки.

– Для меня очень важно, чтобы они помирились, – сказал Касперович. – Есть идея пригласить французов к себе, попить чай, пообщаться. Достаточно ли будет чая, чтобы помириться? Тренерам нальем водки. Шучу.

Полностью интервью Касперовича читайте в "СЭ" в ближайшее время

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КОММЕНТАРИИ (15)
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UrodbI (Pa3baHeH Docpo4Ho)

и набить морду?))

20:08

Lars Berger

Чай - это хорошо. Водка - неплохо. Только все наши тактические ходы Касперович не должен раскрывать, как это было с Глазыриной...

19:58

spetrov

На мой взгляд, фраза "Попить чайку с мельдонием" - самая юморная за сегодня. Это ж каким превосходным чувством юмора надо обладать, чтобы пытаться так шутить. "Если у человека нет чувства юмора, то у него по крайней мере должно быть чувство, что у него нет чувства юмора." (с, Станислав Ежи Лец)

19:38

Буква Ё

Удачи Дональду Трампу!

19:38

xxx5

Касперович кроме как на чай звать больше не способен ни на что. Трус, каких поискать, и тренер нулевой !!!

19:27

streletc1783

Похоже он не владеет ситуацией.Несёт какой-то бред.Чаю ему хочется.

19:14

pushgun

У тренера есть и воспитательные функции. Тренер всегда отвечает и за моральное состояние спортсменов и устранить данный конфликт его первая задача. Странно, что не все с этим согласны. Может спортом не занимались? Спортсмен должен быть сконцентрирован на результатах, а не на ссорах и дрязгах. А после этого чая всю сборную франции заметут на допинге 100%.

19:05

А380726

Задолбал уже этот КаспЕРович, будто у него других проблем нет и ребята без него с петухом небритым не разберутся :(

19:00

zukunft

....Попить чайку с мельдонием...

18:56

740

подсыпать допинг лягушкам???? :)))))

18:55

кузя23

dxist Чай только правильный нужно заварить 18:53__С полонием?))))))

18:55

Братчанин

Премсыкающиеся...Даже постоять за себя не могут...

18:55

dxist

Чай только правильный нужно заварить

18:53

ДОЗВОН ГУБЕР

Ты его "исчо" лягушками угости, пилитурок........... Займись лучше проблемами в команде фуфлыжниц, а то в эстафету некого ставить будет!!!

18:53

механик39

Лучше пригласить Джигурду .

18:51

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