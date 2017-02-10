Александр Касперович: "Есть идея пригласить французов к себе, попить чай, пообщаться"

Главный тренер сборной России Александр Касперович сообщил, что команда постарается помирить Антона Шипулина и Мартена Фуркада, передает спецкор "СЭ" Владимир ИВАНОВ. Отношения спортсменов обострились во время смешанной эстафеты на чемпионате мира в Хохфильцене. Выяснения отношений продолжились и после гонки, но сегодня появилась информация о том, что 11 февраля Шипулин и Фуркад пожмут друг другу руки.
– Для меня очень важно, чтобы они помирились, – сказал Касперович. – Есть идея пригласить французов к себе, попить чай, пообщаться. Достаточно ли будет чая, чтобы помириться? Тренерам нальем водки. Шучу.
Полностью интервью Касперовича читайте в "СЭ" в ближайшее время
UrodbI (Pa3baHeH Docpo4Ho)
и набить морду?))
20:08
Lars Berger
Чай - это хорошо. Водка - неплохо. Только все наши тактические ходы Касперович не должен раскрывать, как это было с Глазыриной...
19:58
spetrov
На мой взгляд, фраза "Попить чайку с мельдонием" - самая юморная за сегодня. Это ж каким превосходным чувством юмора надо обладать, чтобы пытаться так шутить. "Если у человека нет чувства юмора, то у него по крайней мере должно быть чувство, что у него нет чувства юмора." (с, Станислав Ежи Лец)
19:38
Буква Ё
Удачи Дональду Трампу!
19:38
xxx5
Касперович кроме как на чай звать больше не способен ни на что. Трус, каких поискать, и тренер нулевой !!!
19:27
streletc1783
Похоже он не владеет ситуацией.Несёт какой-то бред.Чаю ему хочется.
19:14
pushgun
У тренера есть и воспитательные функции. Тренер всегда отвечает и за моральное состояние спортсменов и устранить данный конфликт его первая задача. Странно, что не все с этим согласны. Может спортом не занимались? Спортсмен должен быть сконцентрирован на результатах, а не на ссорах и дрязгах. А после этого чая всю сборную франции заметут на допинге 100%.
19:05
А380726
Задолбал уже этот КаспЕРович, будто у него других проблем нет и ребята без него с петухом небритым не разберутся :(
19:00
zukunft
....Попить чайку с мельдонием...
18:56
740
подсыпать допинг лягушкам???? :)))))
18:55
кузя23
dxist Чай только правильный нужно заварить 18:53__С полонием?))))))
18:55
Братчанин
Премсыкающиеся...Даже постоять за себя не могут...
18:55
dxist
Чай только правильный нужно заварить
18:53
ДОЗВОН ГУБЕР
Ты его "исчо" лягушками угости, пилитурок........... Займись лучше проблемами в команде фуфлыжниц, а то в эстафету некого ставить будет!!!
18:53
механик39
Лучше пригласить Джигурду .
18:51