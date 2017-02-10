Дмитрий Губерниев: "Завтра состоится рукопожатие между Шипулиным и Фуркадом"

Комментатор Дмитрий Губерниев сообщил, что россиянин Антон Шипулин и француз Мартен Фуркад 11 февраля пожмут друг другу руки. Ранее Фуркад неоднократно критически высказывался в адрес другого российского биатлониста Александра Логинова, отбывшего дисквалификацию за допинг. 9 февраля во время церемонии награждения в смешанной эстафете на чемпионате мира в Хохфильцене Шипулин и Логинов отказались пожимать Фуркаду руку, после чего тот демонстративно покинул пьедестал почета, однако через некоторое время вернулся. Во время гонки француз подрезал Логинова, а его старший брат Симон впоследствии выразил мнение, что россияне должны принести извинения Мартену за отказ от рукопожатия.

- Завтра состоится рукопожатие между Шипулиным и Фуркадом, - сказал Губерниев в эфире женского спринта чемпионата мира.