Дмитрий Губерниев: "Завтра состоится рукопожатие между Шипулиным и Фуркадом"

Комментатор Дмитрий Губерниев сообщил, что россиянин Антон Шипулин и француз Мартен Фуркад 11 февраля пожмут друг другу руки. Ранее Фуркад неоднократно критически высказывался в адрес другого российского биатлониста Александра Логинова, отбывшего дисквалификацию за допинг. 9 февраля во время церемонии награждения в смешанной эстафете на чемпионате мира в Хохфильцене Шипулин и Логинов отказались пожимать Фуркаду руку, после чего тот демонстративно покинул пьедестал почета, однако через некоторое время вернулся. Во время гонки француз подрезал Логинова, а его старший брат Симон впоследствии выразил мнение, что россияне должны принести извинения Мартену за отказ от рукопожатия.
- Завтра состоится рукопожатие между Шипулиным и Фуркадом, - сказал Губерниев в эфире женского спринта чемпионата мира.
streletc1783
Хрен тебе губя,а не рукопажатие!
19:01
adamantane'
одну и ту же новость устами двух разных людей "выглаголили". Лишь бы побольше новостей, пусть даже и с идентичными (за исключением имён ораторов) фразами, вынесенными в заголовок на злобу дня.
18:38