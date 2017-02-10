17:47 | БИАТЛОН

Дмитрий Губерниев: "Завтра состоится рукопожатие между Шипулиным и Фуркадом"

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Комментатор Дмитрий Губерниев сообщил, что россиянин Антон Шипулин и француз Мартен Фуркад 11 февраля пожмут друг другу руки. Ранее Фуркад неоднократно критически высказывался в адрес другого российского биатлониста Александра Логинова, отбывшего дисквалификацию за допинг. 9 февраля во время церемонии награждения в смешанной эстафете на чемпионате мира в Хохфильцене Шипулин и Логинов отказались пожимать Фуркаду руку, после чего тот демонстративно покинул пьедестал почета, однако через некоторое время вернулся. Во время гонки француз подрезал Логинова, а его старший брат Симон впоследствии выразил мнение, что россияне должны принести извинения Мартену за отказ от рукопожатия.

- Завтра состоится рукопожатие между Шипулиным и Фуркадом, - сказал Губерниев в эфире женского спринта чемпионата мира.

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Материалы REN-TV

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КОММЕНТАРИИ (2)
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streletc1783

Хрен тебе губя,а не рукопажатие!

19:01

adamantane'

одну и ту же новость устами двух разных людей "выглаголили". Лишь бы побольше новостей, пусть даже и с идентичными (за исключением имён ораторов) фразами, вынесенными в заголовок на злобу дня.

18:38

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