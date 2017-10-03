Михаил Лихачев: "Все соперники сборной России на Межконтинентальном кубке высокой квалификации"

Главный тренер сборной России Михаил Лихачев отметил высокий уровень соперников по группе на Межконтинентальном кубке. Россияне встретятся на групповом этапе с Ираном, Парагваем и Мексикой.

- Можно отметить, что все наши соперники в этом году играли на чемпионате мира, что говорит о их высокой квалификации, - цитирует beachsoccerrussia.ru Лихачева. - Парагвай дошел до стадии плей-офф, Иран вообще выиграл бронзовые медали, а сборная Мексики могла показать и более высокий результат, но пострадала от судейских ошибок - все команды выглядели на Багамах очень прилично.

По словам тренера, сборная России начнет подготовку к турниру 20 октября.

- Мы соберемся в Москве на учебно-тренировочный сбор, на который планируется вызвать 15 кандидатов в национальную команду. А уже 25 октября мы отправимся в Дубай, чтобы провести там завершающий этап подготовки к Межконтинентальному кубку, - рассказал Лихачев.