12:40 | ПЛЯЖНЫЙ ФУТБОЛ

Михаил Лихачев продлил контракт со сборной России по пляжному футболу


Старший тренер сборной России по пляжному футболу Михаил Лихачев продлил контракт с командой, сообщает пресс-служба РФС. Новое соглашение рассчитано до конца 2018 года. 

По итогам сезона россияне под руководством 39-летнего специалиста стали победителями Евролиги. В следующем году национальная команда примет участие в отборочном турнире чемпионата мира-2019 и Межконтинентальном кубке.

Напомним, что Лихачев возглавляет сборную России с 2011 года. За то время с командой он дважды выиграл чемпионат мира, четыре раза – Евролигу, три раза – Межконтинентальный кубок и один раз – Кубок Европы.

Дополнительная информация

http://www.rfs.ru/main/news/national_teams/88440.html

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