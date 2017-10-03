В ФИБА довольны работой Кириленко по развитию баскетбола

Казначей ФИБА, глава Федерации баскетбола Германии Инго Вайс считает, что президент РФБ Андрей Кириленко делает правильные шаги в развитии и популяризации баскетбола. Со 2 по 5 октября оценочная комиссия ФИБА находится в России с оценочным визитом, в рамках которого проверяет готовность городов к Кубку мира 2023 года.

Отметим, что помимо России, на проведение турнира претендуют заявки Турции, совместные заявки Японии, Индонезии, Филиппин и Уругвая с Аргентиной.

- Кириленко выполняет огромную работу, он хочет принести больше соревнований в вашу страну, - цитирует ТАСС Вайса. - В 2019 году проводится чемпионат по баскетболу среди молодежи, есть еще где разойтись и податься в качестве города-организатора. Андрей Кириленко на правильном пути и делает правильные шаги (в развитии баскетбола. - Прим. "СЭ").

Напомним, страна-организатор Кубка мира 2023 года определится 9 декабря на собрании центрального совета ФИБА.