ФИБА сократит подготовку сборных к турнирам

Главный тренер сборной России Сергей Базаревич отметил, что ФИБА намерена сократить время на подготовку сборных к Олимпиаде, чемпионату мира и чемпионату Европы до месяца. По его словам, при таком подходе трудно правильно построить игру команды.

– Со следующего года ФИБА объявит о сокращении тренировочных сборов для сборных до четырех недель, - приводят "Известия" слова Базаревича. - В свое время мы готовились к турнирам по три месяца. Нам это не нравилось, но зато мы могли до автоматизма наладить взаимодействие. В целом тренировать сборную – специфическая история. В клубе ты можешь попробовать много различных вариантов в течение года. В сборной же у тебя есть очень короткий промежуток времени, чтобы встроить всех вызванных игроков в свою систему.