Андрей Кириленко: "Кулагин стал лидером сборной России в отсутствие Шведа"

Глава Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко после матча отборочного турнира чемпионата мира-2019 против Финляндии (77:75 ОТ) отметил, что в команде нашелся лидер вместо травмированного Алексея Шведа. Форвард "Локомотива" Дмитрий Кулагин в этой игре набрал 26 очков.

- Очень тяжелая победа получилась у сборной России, но очень важная. В таких матчах очень многое решает индивидуальное мастерство, и хорошо, что нашелся Дима Кулагин, который взял игру на себя в ключевой момент, - приводит ТАСС слова Кириленко. - Очень важно, когда один игрок начинает в таких матчах нагнетать и наказывает соперника раз за разом.

Когда у нас есть Леша Швед, то он не боится никого и ничего, постоянно атакует. Может, у него порой не получаются матчи, но в целом он лидер и постоянно нацелен на атаку. И очень хорошо, что в его отсутствие такую роль взял на себя Кулагин, вышло успешно.