Защитник "Зенита" перешел в "Барселону"

Защитник "Зенита" Кайл Курич стал игроком "Барселоны", сообщают "Известия".

Сообщается, что у игрока был подписан контракт с российским клубом на следующий год, но он воспользовался имевшейся в нем опцией выхода из соглашения.

- Кайл перешел в "Барселону", – сказал генеральный директор "Зенита" Александр Церковный. – У него был предусмотрен пункт выхода из контракта в случае получения предложения от клуба – участника Евролиги. И он им воспользовался.

28-летний словак в прошлом сезоне в среднем набирал 16,4 очка в матчах Единой лиги ВТБ.