Янис Гайлитис: "ВЭФ играл с "Химками" сердцем, эмоционально и уверенно"

Главный тренер ВЭФ Янис Гайлитис после победы над "Химками" (77:73) в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ отметил, что гордится своей командой. Ранее наставник подмосковной команды посетовал на судейство.

- Горжусь игроками, тренерским штабом и каждым членом команды, - цитирует пресс-служба подмосковного клуба ГАйлитиса. - Мы отлично провели вторую половину матча, особенно четвертую четверть, играли сердцем, эмоционально и с большой уверенностью в своих силах. Это командная работа, чем я очень доволен.