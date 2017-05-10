Саша Обрадович: "Локомотив" заслужил победу над УНИКСом"

Главный тренер краснодарского "Локомотива" Саша Обрадович после победы в третьем матче 1/4 финала плей-офф Единой лиги ВТБ от УНИКСа (83:71) заявил, что итог встречи закономерен. Следующий матч команды проведут 12 мая в Казани.

– Я думаю, мы заслужили эту победу тем, что мы сохранили ту атмосферу, то настроение, которую подарила нам вторая игра в Краснодаре, – приводит официальный сайт лиги слова Обрадовича. – Мне понравилось, как ребята играли в нападении и смогли остановить соперника. И, конечно, нам бы хотелось закончить серию здесь в Казани. Посмотрим, как у нас это получиться.