Артем Клименко: "Лэнгфорд в конце сезона думал о завершении карьеры"

Центровой "Автодора" Артем Клименко выразил мнение, что Кит Лэнгфорд покинул УНИКС, поскольку близок к завершению карьеры. Лучший снайпер Евролиги-2016/17 летом переехал из казанского клуба в чемпионат Китая. Также в Китай отправился еще один игрок УНИКСа Ник Миннерат.

– Лэнгфорду скоро 34 года, - цитирует официальный сайт "Автодора" Клименко. - Он заработал себе имя в Европе. Насколько мне известно, после сезона Кита даже посещали мысли об окончании карьеры. Поэтому в принципе меня не удивило, что американец решил попробовать свои силы в китайском чемпионате, где он к тому же получит неплохой гонорар. Может, даже просто решил открыть для себя что-то новое, пожить в азиатской стране.

А вот выбор Миннерата, откровенно говоря, стал сюрпризом. Возможно, решающую роль сыграли деньги, возможно, руководствовался какими-то иными соображениями. Слышал, что лучшему снайперу Единой лиги ВТБ поступали предложения от клубов Евролиги, однако Ник принял другое решение. Что ж, это только его выбор, к которому следует отнестись с уважением.