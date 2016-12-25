Вылет УГМК из Курска задержали на четыре часа

Самолет с командой УГМК вылетел из Курска на четыре часа позже запланированного. Об этом сообщил директор екатеринбургского клуба Максим Рябков. В субботу УГМК завоевал Кубок России, обыграв в Курске местное "Динамо" (66:60).

– Поскольку нам сказали, что самолет уже готов к вылету, вывели из здания аэропорта судно, мы в нем находились порядка четырех часов, – цитирует "Р-Спорт" Рябкова. – Не знаю, что происходило, в чем была проблема поломки, в итоге вылетели, но прилетели домой около 6 по местному времени.

Это была проблема наземных служб, самолет был полностью готов, мы стояли заведенные. Не знаю, что мешало. Но полетели потом, как ни в чем не бывало. Извинений пока нам не принесли.